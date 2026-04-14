「iF・Red Dot・TIME選出」のAecooly Aero、ハイパフォーマンスハンディファンとして

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ポータブル冷却デバイスブランド「Aecooly（エクーリー）」は、2025年度にiFデザイン賞(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/aecooly-7wind-precision-handheld-fan/700223)・レッドドットデザイン賞(https://www.red-dot.org/project/aecooly-aero-series-handheld-high-speed-fan-80113)・TIME誌「Best Inventions」スペシャルメンション(https://time.com/collections/best-inventions-special-mentions/7320841/aecooly-handheld-high-speed-fan-aero/)の評価を得たハンディファン「Aero Pro」「Aero Ultra」を、公式Amazonストアなどで受賞モデルとして展開しています

本シリーズは、デザイン性と機能性の両立を追求した次世代ハンドヘルドファンとして、迫りくる猛暑シーズンにおける日本の熱中症対策に貢献します。

■ 3冠受賞の意義：国際的第三者機関が認めた品質

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/50_1_e61a4dc5dc62374401c0a3a9c680529d.jpg?v=202604150151 ]

■ 受賞デザインが実現する"持ち歩きたくなる"冷却

Aeroシリーズのコアデザインは、人間工学に基づいたR字型（R-curve）シルエット。従来の直線型ハンドヘルドファンと比較し、手への自然なフィット感を実現し、長時間使用時の疲労を軽減します。

ケース素材にはエアログレードアルミニウム合金を採用。軽量性・耐久性・放熱効率の三要素を両立し、持ち運びの頻度が高いモバイルユースに最適化されています。

Aero ProファンAero Ultraファン

■ 製品ラインナップ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/50_2_b227b36d4ce47b8d70a1e556a0ab675b.jpg?v=202604150151 ]

■ 購入情報

- Aero Proファン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4QXV1BJ- Aero Ultraファン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDHWTH4- 公式ブランドページ：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AB65FWQACY0A4(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AB65FWQACY0A4)

■ 報道関係者様へ

製品レビュー用サンプルの提供、および取材・撮影・掲載などの各種メディア協業を承っております。

お問い合わせ: marketing@aecooly.com

■ 会社概要

株式会社AECOOLY

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 ホライゾン新宿407号室

TEL: 03-6380-1450