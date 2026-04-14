敏感肌の頭皮や髪にも着目。スキンケア発想の無香料、低刺激ヘアミルク。やさしさにこだわりながら、髪の芯までうるおい届けて補修 ―「ママ＆キッズ スムースヘアミルク」登場

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカー、ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、赤ちゃんから敏感肌の大人まで使えるスキンケアライン「ママ&キッズ」から、髪が肌に触れることまで考慮した低刺激処方のヘアミルクを新たに発売いたします。

ママ＆キッズ スムースヘアミルク［ヘアミルク］（洗い流さないタイプ）100mL 2,310円(税込)/2,100円（税抜）

「ママ＆キッズ スムースヘアミルク」は、するんとなめらかでツヤのある髪に整える低刺激ヘアミルクです。

細くからまりやすい子どもの髪や大人のパサつき髪を、芯からうるおし補修しながら、キューティクルを保護し、指通りなめらかな髪へ導きます。

髪の内部から補修をする独自成分カプセル化パンテノールや、髪の表面の摩擦を防いでなめらかに整えるキューティクルバリアベールを配合。さらに速乾＆ヒートリペア処方でドライヤーの時間を減らしながら、ドライヤーの熱を利用して髪の芯まで集中補修。

天然由来のシア脂油も配合で、髪を優しく包み込み、日差しのダメージから守ります。

敏感肌や敏感頭皮の方をはじめ、キッズやベビーなど家族みんなで使える、やさしさと補修力を兼ね備えたヘアミルクの誕生です。

製品の開発背景

子どもの髪は大人と比べて細くからまりやすいが故に、紫外線や摩擦により、ダメージを受けやすい状態です。大人の髪はカラーやパーマ、紫外線などにより、表面のキューティクルがダメージを受け、髪内部が空洞化しパサパサの状態です。

敏感肌や敏感頭皮の方でも、また肌が敏感なキッズやベビーにも、安心してお使いいただきながら、しっかり髪を芯から補修するヘアミルクを目指しました。

製品概要

ママ＆キッズ スムースヘアミルク髪が肌に触れることまで考慮した、スキンケア発想の低刺激ヘアミルク。やさしさにこだわりながら、髪の芯までうるおい届けて補修。

ママ＆キッズ スムースヘアミルク

［ヘアミルク］（洗い流さないタイプ）

100mL 2,310円(税込)/2,100円（税抜）

◎こんな時におすすめ

・ タオルドライ後の濡れた髪に

・ 朝のスタイリングに

・ 日中の髪のパサつきに

〇無香料 〇無着色 〇弱酸性 〇低刺激性 〇ノンシリコン 〇鉱物油無添加 〇アルコール（エタノール）無添加 〇石油系界面活性剤無添加 〇ノンコメドジェニックテスト済み※1（ニキビになりにくい処方）〇敏感肌での皮膚パッチテスト済み※1 〇皮膚アレルギーテスト（RIPT）済み※1 〇食物アレルギー（２５品目）テスト済み※2

◎特徴成分

●うるおい髪に導くスムース処方

●紫外線によるダメージをバリア

・シア脂油配合

●ドライヤーの熱ダメージを味方につけ、髪を補修

ドライヤーなどの熱に反応してキューティクルを補修

・速乾＆ヒートリペア※6処方

◎ママ＆キッズ スムースヘアミルク キューティクル補修

ダメージ毛はキューティクルのめくれが観察されていたが、「ママ＆キッズ スムースヘアミルク」を塗布した毛ではそれがきれいに接着されていることが確認できました。

◎ママ＆キッズ スムースヘアミルクの速乾性

◎ご使用方法

1～2プッシュずつ手のひらでよくのばし、髪の内側や毛先まで髪全体にムラなくなじませます。特にパサつきやダメージが気になる部分には少量ずつ、つけたしてください。

※１ すべての方に合うというわけではありません。 ※２ 特定原材料（卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ）と特定原材料に準ずる（大豆・ごま・牛肉・豚肉・鶏肉・さけ・さば・あわび・いか・やまいも・バナナ・りんご・もも・キウイフルーツ・カシューナッツ・アーモンド、マカダミアナッツ）が、検出範囲以下または陰性であることを確認しています。（すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。） ※3 ポリクオタニウム-51、ポリクオタニウム-64 ※4 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※5 保湿成分 ※6 γドコサラクトン

「ママ&キッズ」について

赤ちゃんから大人まで、家族全員で使える敏感肌スキンケアブランドです。

1996年の創業以来、専門家の協力のもと、最も敏感な肌を持つ“新生児の肌研究”をベースに、一貫して「敏感肌」と向き合い、一人ひとりの肌悩みに寄り添う研究開発による製品づくりを進めています。

低刺激のスキンケアラインを中心に、通常ラインのほか、それぞれの肌特性にあわせたマタニティーライン、ベビーライン、キッズライン、敏感肌フェイスライン、ボディ＆ヘアラインなど展開しています。

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/