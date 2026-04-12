海外ブランド流通の運営負荷を軽減する販売基盤を整備。海外ブランド販売システム「SEKASUTO」販売代理店が審査制パートナー制度を開始

■ 背景：海外ブランド販売には依然として高い運営ハードルがある

ELEVARE合同会社

近年、オンラインを活用した販売活動の広がりにより、取り扱う商材や販売チャネルの選択肢は大きく広がっています。



その一方で、海外ブランド領域においては、仕入れルートの信頼性、在庫の把握、検品、梱包、発送、問い合わせ対応など、多岐にわたる運営業務が必要となり、継続的な販売体制を整えることが難しい領域でもあります。

特に海外ブランド販売では、正規ルートの確認や運営オペレーションの整備が不十分な場合、事業継続性や信頼性に影響を及ぼす可能性があります。

こうした背景から、販売活動そのものだけでなく、販売を支える基盤の整備が重要性を増しています。

海外ブランド販売システム「SEKASUTO」販売代理店では、こうした課題に対応するため、販売に必要な各工程を整理し、継続運営を前提とした販売基盤の提供体制を構築してきました。

■ 取り組み概要：販売活動を支える運営基盤を一体化

今回開始する審査制パートナー制度では、海外ブランド販売に必要な工程を個別に抱え込むのではなく、仕入れ・在庫連携・検品・梱包・発送といった各機能を一体的に利用できる運営環境を提供します。

これにより、販売活動に必要な実務負荷の平準化を図りながら、正規性と透明性を重視した事業運営を支援します。

単なる商品提供ではなく、販売を継続するための実務基盤を整備することが本制度の特徴です。

■ 提供する主な運営環境

本制度では、以下のような販売支援基盤を提供します。

・海外20カ国以上に広がるバイヤーネットワーク

・ブランド直営店および提携店舗ネットワーク

・在庫ネットワークの活用環境

・買付・検品・梱包・発送に関する運営支援体制

・在宅・オンライン環境でも対応可能な運営ガイド

・継続運営を前提としたサポート体制

これらを通じて、海外ブランド販売に必要な複数の実務工程を整理し、

運営全体の負荷軽減と品質安定化を目指します。

■ 審査制パートナー制度について

本制度では、運営品質の維持と継続性の担保を目的として、参加にあたり審査制を採用しています。

一般募集型ではなく、一定の基準を満たした方のみを対象とすることで、制度全体の運営品質を保つ設計としています。

主な確認項目は以下の通りです。

・継続的に取り組める運営体制があるか

・ブランド販売に対する理解や関心があるか

・ルールを遵守した運営が可能か

・必要なコミュニケーションを継続できるか

審査制とすることで、参加者にとっても制度運営側にとっても、安定した取り組み環境の維持を図ります。

■ 利用者の声

利用者からは、海外ブランド販売に取り組むうえで、仕入れルートの透明性や販売オペレーションの整理が進んだことで、業務全体を把握しやすくなったという声が寄せられています。

また、検品・発送などの実務支援が整っていることにより、販売活動に必要な各工程を無理なく運営しやすい点についても評価が集まっています。

販売そのものだけでなく、継続的に取り組むための体制面に価値を感じる声が多いことが特徴です。

■ メディア担当者コメント

SEKASUTOの運営体制について取材を進める中で印象的だったのは、海外ブランド販売を単なる商材提供としてではなく、複数の運営業務を含めた販売基盤として設計している点です。

海外ブランド領域では、商品を扱う以前に、仕入れルートの信頼性や運営工程の整理が大きな課題になります。

その点、SEKASUTOでは、仕入れ・在庫・物流・運営サポートを含めた全体設計がなされており、継続運営を見据えた体制づくりに重点が置かれていると感じました。

正規性や透明性を重視した運営環境を前提にしている点も含め、販売活動を安定的に支える基盤としての役割が明確な仕組みであると評価しています。

■ 今後の展望

今後は、海外ブランド販売に必要な運営体制のさらなる整備を進めるとともに、継続的な販売活動を支えるための支援領域を強化していきます。

また、販売オペレーションの安定化を通じて、海外ブランド流通における新たな運営モデルの構築を目指します。

■ 代表コメント

海外ブランド販売に取り組むうえでは、商品そのものだけではなく、仕入れ、在庫、物流、運営管理といった複数の工程を安定して回す体制が重要です。

SEKASUTOでは、こうした販売実務を支える基盤を整えることで、継続的に取り組める環境づくりを進めてきました。

そのため、本制度は誰でも参加できる形式ではなく、一定の基準を満たした方を対象とする審査制を採用しています。

今後も、透明性と継続性を重視しながら、安定した販売運営を支える体制づくりに取り組んでまいります。

概要

サービス名：海外ブランド販売システム「SEKASUTO」販売代理店

所在地：東京都

事業内容：海外ブランド販売システム提供、営業支援、マーケティング支援

問い合わせ窓口：選考お問い合わせ窓口(https://lin.ee/Vs8hLKh)