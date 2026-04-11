おたからや千川駅前店、ZIPPO・ヴィンテージライターの査定対応を開始

株式会社クロスワン

「おたからや千川駅前店」は、このたび、ZIPPOをはじめとするヴィンテージライターの査定対応を新たに開始いたしました。

従来、ライター類は日用品や嗜好品の一部として認識されることが多い一方で、限定デザイン、企業コラボ、記念モデル、年代物の保管品などについては、コレクターズアイテムとして一定の需要を持つ分野でもあります。

しかし、一般家庭では「古いライターに価値があるのか分からない」「使っていないが処分の判断がつかない」といったケースも多く、価値確認の機会が十分に設けられていない保管品の一つでもありました。

こうした背景を受け、おたからや千川駅前店では、従来のブランド品・貴金属・時計などの査定対応に加え、ZIPPOやヴィンテージライターを対象とした新たな査定体制を整備し、取り扱いを開始しました。

■施策概要

コレクターズアイテムとしての視点を取り入れた新たな対応

ライターは、単なる使用道具としてだけでなく、年代、刻印、デザイン、限定性、保管状態などによって評価が分かれることがあります。

特にZIPPOをはじめとするヴィンテージライターの中には、記念モデルや企業ノベルティ、アニメ・キャラクター・ブランドとのコラボレーション品など、一般流通とは異なる背景を持つ品も存在します。

今回の対応開始にあたっては、日用品としてだけでは評価しきれないライター保管品を対象に、外装状態、付属ケースの有無、製造年代の手掛かり、デザイン性などを含めて確認する査定体制を整えました。

これにより、着火未確認の保管品や、長年使用していないライターについても、状態と背景を踏まえた価値確認が可能となります。

■実施背景

近年は、趣味品・収集品の整理ニーズが高まり、長年自宅に保管されていたコレクションを見直す動きが広がっています。

その中でライター類は、引き出しやケースの中にまとめて保管されていたり、贈答品・記念品として受け取ったまま使われず残っていたりすることが少なくありません。

一方で、ライターは品ごとの差が大きく、一般の利用者にとって価値判断が難しい分野でもあります。

ケースがない、オイルが入っていない、長期間使用していないといった理由から「査定対象にならないのではないか」と考えられやすく、確認されないまま整理されてしまうこともあります。

おたからや千川駅前店では、こうした状況を受け、処分前に一度価値確認できる機会を地域に提供することを目的として、ヴィンテージライター分野への対応を開始しました。

今回の取り組みにより、利用者は従来相談先が分かりにくかったライター保管品についても、身近な店舗で価値確認を行うことが可能になります。

特に、限定デザイン品、記念モデル、企業ノベルティ、コラボレーションモデルなどは、一般的な日用品としてではなく、収集対象として見られる場合もあります。

同店では、売却を前提に急いで判断するのではなく、まずは「これは対象になるのか」「保管しているものに価値があるのか」を確認したいという相談にも対応し、コレクション整理や家財整理における新たな窓口としての役割を強化してまいります。

おたからや千川駅前店は、地域密着型の買取専門店として、価値が分かりやすい品目に限らず、家庭内に長く保管されてきた収集品や趣味品についても、段階的に対応範囲を広げています。

今回のヴィンテージライター分野への対応開始もその一環であり、一般には価値判断が難しい保管品に対して、相談しやすい査定体制を整える取り組みです。

今後も同店では、地域のお客様の整理ニーズや市場動向を踏まえながら、査定分野の拡充と相談機能の強化を進めてまいります。

店舗概要

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

内容：ブランド時計・貴金属・ブランド品ほか各種買取

株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

お問い合わせ先

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

株式会社クロスワン リユース事業部

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp

株式会社クロスワン お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html