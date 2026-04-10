【サストレコーチ研修 第一期生募集開始】Jリーグ5クラブが参画！″サステナ×スポーツ″から生まれるイノベーションを社会実装へ
スポーツの多面的な力を活かし、社会課題を「誰もが熱狂し、思わず参加したくなるアクション」へと変換する、共創アクション・クリエティブカンパニー、株式会社shikakeru（本社：東京都世田谷区、代表取締役：上井雄太）は、湘南ベルマーレ、ガンバ大阪、レノファ山口FC、アビスパ福岡、ギラヴァンツ北九州のJリーグ5クラブとともに、地域の中に持続可能な社会の創り手を育成する「サステナビリティトレーニングセンター（通称：サストレ）」を全国展開する「サストレジャパンプロジェクト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000180849.html)」を始動させます。
「世界はたのしく変えられる。」をコンセプトに掲げる本プロジェクトの核として、企業のサステナビリティ推進担当者や新規事業開発者を対象に、「サステナ×スポーツ」の力を活用して社会課題解決をビジネスや地域貢献へと接続する実践型プログラム「サストレコーチ研修」の第1期生の募集を開始したことをお知らせいたします 。
■ なぜ今、サステナ×スポーツの「社会実装」なのか
サステナビリティの重要性が高まる中、企業には単なる知識の習得だけでなく、地域や社会を巻き込んだ具体的な「社会実装」が強く求められています 。
「サストレジャパンプロジェクト」は、プロサッカークラブをハブとして、子どもたち・企業・自治体が繋がり、誰もが住み続けられる持続可能なまちづくりに挑む産官学連携型の探究学習モデル（サストレ）を全国各地で推進します 。2030年までに年間１万人の「サステナプレイヤー（持続可能な社会の創り手）」を育成することを目指し、地域活性化の動きを加速させます 。
■ 「サストレコーチ研修」の概要と特徴
本研修は、サステナ×スポーツから生まれるイノベーションを社会実装していくプロセスを学ぶ、全10回の実践型プログラムです 。参加者は所属組織の枠を飛び出し、他企業や行政、Jクラブのメンバーと共に議論を交わすことで、企業内外や地域の中で活躍する「次世代サステナビリティリーダー（サストレコーチ）」としての知識と経験を積むことができます 。
【社会実装へ導く ３つのポイント】
- スポーツを活用した社会課題解決の手法を学ぶ
スポーツの熱狂や巻き込み力をいかにビジネスや社会課題解決に接続するか、共創の可能性と仕掛けのメソッドを習得します 。
- サステナ×イノベーションの最新潮流を学ぶ
サーキュラーエコノミーなど、欧州・国内の最新ビジネス動向とスタートアップ事例から、次世代のビジネスモデルのヒントを探ります 。
- 実装現場の「リアル」を学ぶ
サステナブルシティ・北九州市の戦略やスポーツリーグの推進施策から、現場の課題と実情をリアルに学び、自社の技術やサービスを用いた事業共創へと繋げます 。
【各界の最前線を走る講師陣】
上井 雄太 （株式会社shikakeru）：スポーツ×事業共創
小国 士朗 （株式会社shikakeru）：スポーツ×“仕掛け”の仕事術
金田 晃一 氏（NTTデータグループ）：サステナビリティ経営の全体像
安居 昭博 氏（『サーキュラーエコノミー実践』著者）：サステナビジネスの潮流
海野慧 氏（Sustainable Food Asia CEO）：国内のサステナスタートアップの胎動
エクベリ聡子 氏（株式会社 ワンプラネット・カフェ）：サステナ先進地域・北欧スウェーデンの実態
北九州市 サステナビリティ戦略課：世界をリードするサステナブルシティの実態
永田 佳之 教授（聖心女子大学）：ESDとサステナブルな未来
※その他、サステナベンチャー代表や自治体担当者など多数登壇。
■ 開催概要・お申し込み方法
実施期間：2026年5月～9月（全10回）
主な内容：オンライン講義、対話セッション、スタジアム合宿（パナソニック スタジアム 吹田を予定）
参加対象：サステナビリティ推進、新規事業、経営企画、PR・ブランディング担当者、自治体・教育機関関係者など
参加費：30万円（税別）/ 人 ※2名分の費用で3名まで受講可能な法人割引あり 。
※スウェーデンや北九州市へのスタディツアー（任意・別途費用）も用意 。
【お申し込み・詳細】
こちらのサストレコーチ研修申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjeTmXz9XekZUfhk7VG1W7IF7y-qq2JzLNdnwREBQDxJ743A/viewform)よりお申し込みください。
研修の詳細が分かるオンライン説明会のお申込は、こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEEWOd8CTHoTpyLNpPqUV0kK7YR5UiFnXElH8e_brNpBrZA/viewform)！
2026年4月23日 19:00～ @オンライン
内容：サストレコーチ研修の説明、質疑応答
実施時間：45分程度
※研修カリキュラムの詳細・募集要項(https://drive.google.com/file/d/1nqmKqZ33PzoFDtg9V2Bf-RWoLJJx26I4/view?usp=drive_link)はこちらよりご確認いただけます 。
■ 株式会社shikakeruについて
「仕掛けで、世界が動き出す」をビジョンに掲げ、スポーツの多面的な力を活かし、社会の”課題”を社会の”お題”に変えて「誰もが熱狂し、思わず参加したくなるアクション」を多様なステークホルダーとともに生み出す、共創アクション・クリエティブカンパニーです。
社名：株式会社shikakeru
所在地：東京都世田谷区
代表者：代表取締役 上井 雄太
事業内容：サステナビリティ推進支援、スポーツ事業共創、教育・研修プログラムの開発
URL：https://shikakeru.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社shikakeru 「サストレジャパンプロジェクト」事務局
お問い合わせフォーム：https://shikakeru.co.jp/contact/