スポーツ×ウェルネスのオープンイノベーションプログラム　　　「第1回 WELLNEXUS鎌倉 2026」最終審査会を開催、WELLNEXUS大賞が決定

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田崇行）は、スポーツ×ウェルネスをテーマとしたオープンイノベーションプログラム「WELLNEXUS（ウェルネクサス）鎌倉 2026」の最終審査会を、2026年3月16日（月）、神奈川県鎌倉市「きらら鎌倉（鎌倉市生涯学習センター）」にて開催しました。

当日は、最終選考を通過した7社が登壇し、約100名の来場者を前に、鎌倉の地域課題解決と新たなウェルネス価値の創出に向けたプレゼンテーションを実施しました。審査の結果、株式会社Sportipが最高賞となる「WELLNEXUS大賞」を受賞しました。なお、冒頭には鎌倉市長・松尾 崇（まつお たかし）氏よりビデオメッセージが寄せられ、本プログラムの開催にあたり挨拶が行われました。

「WELLNEXUS鎌倉」について

「WELLNEXUS鎌倉」は、スピックおよび鎌倉インターナショナルが主催し、鎌倉市と共催するオープンイノベーション型コンテスト・実証プログラムです。「街のウェルネスの接点（NEXUS）をつくる」をコンセプトに、スポーツ・ウェルネス領域における新たな事業創出や実証の機会を提供しています。本年度は、「動かす」「つながる」「遊ぶ・突き抜ける」の3つのテーマを設定し、企業、研究者、個人、学生など立場を問わず募集を行いました。

開催の背景

鎌倉に本社を置くスピックは、歴史や文化、豊かな自然が共存する鎌倉の未来を見据える中で、「人々の健康こそが街の持続性を支える重要な基盤である」と考えてきました。次の世代に健康を残していくために、この鎌倉というフィールドで何ができるのか。その問いを起点に、スピックは鎌倉インターナショナルFCと対話を重ねてきました。そうした想いに鎌倉市が共感し、スピック、鎌倉インターナショナルFC、鎌倉市の3者連携のもと、スポーツ×ウェルネスの実証型オープンイノベーションプログラム「WELLNEXUS鎌倉」が実現しました。

最終審査会の概要

最終審査会では、NFT、AI、人流データ、脳科学、健康習慣アプリ、ユニバーサルウェアなど、多様な技術や視点を活用した提案が発表されました。

観光、健康増進、子育て、高齢化、夜間経済など、鎌倉が抱えるさまざまな地域課題に対し、具体的な実装を見据えたアイデアが示されました。

また本審査会では、ファイナリスト7社によるプレゼンテーションに加え、当社が2026年2月にシンガポールで実施した学生向け海外研修プログラム「GLOBAL VOYAGER for SPORTS」の参加チームから、研修最終日のプレゼンテーションで優勝したチームによる特別発表も行われました。

審査員・審査基準

本プログラムの最終審査は、以下の審査員により行われました。審査基準は課題に対するアプローチやアイデアの革新性に加え、鎌倉での持続可能性やチームの熱意などを総合的に評価しました。

審査員 ※敬称略

芝田 崇行（株式会社スピック 代表取締役社長／審査委員長）

四方 健太郎（鎌倉インターナショナルFC オーナー）

池辺 恭平（日本郵便株式会社 鎌倉郵便局 局長）

森川 朋彦（松竹ベンチャーズ株式会社 取締役 常務執行役員）

大沼 雅也（横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授）

宮城 圭介（横浜キャピタル株式会社 スタートアップ投資部 パートナー）

表彰結果

【WELLNEXUS大賞】

受賞団体：株式会社Sportip

賞 金 ：400万円

副 賞 ：鎌倉FM出演およびオリジナル時報制作、観光協会総会等でのプレゼンテーション権

受賞者コメント

株式会社Sportip 代表取締役CEO 高久 侑也

「このたびは評価をいただき、ありがとうございます。これまでさまざまな取り組みや検証を行ってきましたが、“街まるごと”を対象に実験できる機会は、まだありませんでした。

鎌倉というフィールドで、世界にまだない新しい取り組みを実現していきたいと考えています。」

【WELLNEXUS CITY賞】

受賞団体：HONESTIES株式会社

賞 金 ：50万円

副 賞 ：郵便局カタログギフト、江ノ電経営層との会食権

【オーディエンス賞】

受賞団体：エーテンラボ株式会社

賞 金 ：50万円

副 賞 ：MOVIX映画チケット、湘南モノレール経営層との会食権

今後について

本プログラムを通じて採択された提案については、今後、スピックおよび共催団体との連携により、鎌倉をフィールドとした実証や協業の可能性を検討していく予定です。

スピックは今後も、スポーツとウェルネスを起点としたオープンイノベーションを通じて、地域とともに未来の健康価値創出に取り組んでまいります。

主催者コメント

鎌倉インターナショナル オーナー 四方 健太郎

「WELLNEXUSは、ヒトとコトが集まり、交差し、混じり合い、新しい事業が生まれることが大切であるという考えのもと企画し、今回が初の開催となりました。

今ここをスタートラインとし、第2回、第3回と続けていくことが重要だと捉えています。参加チームだけでなく、協賛社の皆さま、そしてこの最終審査会をご覧になった皆さまも参画してくださったものと考えており、そのNEXUSから未来に新しい価値が生まれていくことを期待しています。」

株式会社スピック 代表取締役社長 芝田 崇行

「今回の審査では、街が変わっていくビジョンが見えることや導入のしやすさといった観点から各賞が選ばれましたが、どのチームのアイデアも鎌倉のウェルネスを実現するために欠かせないテーマだったと感じています。

弊社は『未来の健康を、つくる。』をコンセプトに、日本全国、そして世界へ向けて取り組みを進めています。オンラインでつながれる時代だからこそ、人と人が実際に交わり、同じ場で体験することから得られる学びや気づきの重要性を、今回あらためて実感しました。

WELLNEXUS鎌倉は第1回がゴールではなくスタートです。この輪を少しずつ広げながら、鎌倉という街から、自分たち自身、そして大切な人や家族の健康をつくっていく。その実現に向け、引き続き取り組んでまいります。」

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、サプリメント、クリニック、スポーツ、ライフスタイルなどの領域を横断し、ウェルネス事業を展開する企業です。

株式会社スピック：https://spic.com