マルラオイルのヴァーチェが4月15日(水)～21日(火)に高島屋大阪店にてPOP UP SHOPを出店

株式会社ヴァーチェPOP UP SHOP イメージ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア※1ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、4月15日(水)～21日(火)に高島屋大阪店にてPOP UP SHOPを出店します。

POP UP SHOPのテーマは「OIL×COOL 心満ちる、軽やかなうるおい体験を」

春の肌のゆらぎが気になる4月。寒暖差による肌の乾燥や生活環境の変化による不調にやさしく寄りそうケアを提案します。

「一足お先にひんやりクール体験」

5月12日(火)に新発売となる「ナイトジェルパック[クール]」を先行で体験できるイベント「一足お先にひんやりクール体験」を開催します。無料かつ予約不要で「ナイトジェルパック[クール]」を使ったハンドトリートメントを体験できます。参加者にはサンプルのお土産もプレゼント。※2

POP UP SHOP限定のセット

数量限定発売の「ブライトニングコフレ2026」と「ナイトジェルパック[クール]」がセットになった「うるおいケアセット」と、LDK the BeautyでA評価を受賞した「リポソームマルラアイクリーム」と「ナイトジェルパック[クール]」がセットになった「LDK受賞セット」の2種を今回のPOP UP SHOP限定で販売します。

さらに、購入金額に応じた特典もご用意。1点以上ご購入でハズレなしのガチャを回せるイベントも実施。また、7,000円（税込）以上ご購入でオリジナルポーチをプレゼントします。※3

ヴァーチェ POP UP SHOP 高島屋大阪店

＜店舗概要＞

出店期間：2026年4月15日(水)～21日(火)

出店場所：高島屋大阪店（〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号）

1Fイベントスペース（https://www.takashimaya.co.jp/osaka/floor/building_01/floor_01.html）

営業時間：午前10時～午後8時（最終日は18時まで）

その他、アクセス等：https://www.takashimaya.co.jp/osaka/access/

＜販売商品＞

▽先行販売

ナイトジェルパック[クール]

価格：5,500円（税込）

毎年大好評で昨年定番商品化したナイトジェルパックは、2026年2月に「LDK the Beauty」にてA評価を獲得。そのナイトジェルパックの贅沢な保湿・ハリ・弾力成分はそのままに、冷感持続性のあるメントール誘導体※4を追加配合。さらにひんやりと心地よいクールタイプでありながら、刺激が少なく肌にやさしい処方のため敏感肌の方でもひんやり集中ケアが可能です。寝ている間にうるおいを与え、翌朝みずみずしくハリとツヤのある肌へ導きます。

▽POP UP SHOP限定のセット

「うるおいケアセット」＜通常価格から10%以上OFF＞

価格：10,000円（税込）

今年の限定香「マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞」と初登場の「マルラオイル（ロールオンタイプ）」の2点セットで数量限定発売の「ブライトニングコフレ2026」と「ナイトジェルパック[クール]」の2点セット

「LDK受賞セット」＜通常価格から10%以上OFF＞

価格：10,000円（税込）

LDK the BeautyでA評価を受賞した「リポソームマルラアイクリーム」と「ナイトジェルパック」の2点セット

＜無料のハンドトリートメント体験＞

先行販売の「ナイトジェルパック[クール]」を使用した「一足お先にひんやりクール体験」を実施。いち早く新商品を体験できるイベントです。お土産には「ナイトジェルパック[クール]」のサンプル1包をご用意。予約不要。所要時間約10分。

＜購入特典＞

・1点以上ご購入でハズレなしのガチャを1回

・7,000円（税込）以上ご購入でオリジナルポーチをプレゼント

※1）年齢に応じたケア

※2）混雑時にはお待ちいただく可能性がございます。

※3）数量限定のため先着となります。なくなり次第終了となります。

※4）メントキシプロパンジオール（清涼剤）

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売※3。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本※4を突破し、公式オンラインレビュー3,200件以上※5。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

独自の厳しい試験項目を設け、テクスチャー・匂い等官能チェックを経て生産へと進みます。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで温度管理を徹底。さらに国内工場で小ロットで生産しているため常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年3月現在

株式会社ヴァーチェについて

「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導いていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカに生育するマルラの木の実から採れるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売。肌にも環境にもやさしく、関わるすべてに敬意をもち、より良い未来へつないでいくことを目指します。

ヴァーチェ公式サイト :https://virche.com/https://virche.com/ヴァーチェ公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/https://www.instagram.com/virche.jp/