POCKET RD、「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」にWeb3 BaaS「Digital Double」を提供

株式会社POCKET RD

株式会社POCKET RD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：籾倉宏哉、以下「POCKET RD」）は、東急不動産株式会社および東急リゾーツ＆ステイ株式会社が提供する「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」に対し、Web3 BaaS「Digital Double」の提供を行ったことをお知らせいたします。

東急ステイ公式宿泊権リセールサービスは、宿泊予約をNFTとして発行し、利用できなくなった場合に二次流通市場で売買可能とする仕組みであり、宿泊業界におけるキャンセル問題や需給ミスマッチといった課題の解決を目指す新たな取り組みです。

POCKET RDは、Web3 BaaS「Digital Double」を活用し、NFT発行からウォレット管理、二次流通機能までの下記を提供いたしました。

・宿泊権のNFT化（トークン設計）

・ウォレット管理機能の提供

・二次流通マーケット機能の実装

・ブロックチェーンインフラ構築

- Web3 BaaS「Digital Double」について

POCKET RDが提供する「Digital Double」は、企業がNFTやWeb3を活用したサービス・マーケティングを簡単に立ち上げられるパッケージソリューションです。

基盤となる「Digital Double」は、複数のNFTやウォレットに対応したWeb3 BaaS（Blockchain as a Service）であり、DID（分散型ID）とトークンを一元管理できる仕組みを提供。従来は専門知識や開発コストが必要だったNFT施策を、短期間・低コストで実装可能になります。

ブロックチェーン技術は、トレーサビリティやサプライチェーンなどで活用されてきましたが、現在は、マーケティングや顧客体験領域にも大きく広がっています。

POCKET RDはこれまでの豊富な実績をもとに、最先端のWeb3技術をBaaSとして提供し、企業の新規事業開発やDAO構築まで一貫して支援します。

- 東急不動産株式会社 ウェルネス事業ユニット ホテル・リゾート事業本部リゾート事業部 リゾート事業グループ 白倉 弘規さまからのコメント

本サービスは、宿泊予約のキャンセル問題など宿泊業界が長年抱えてきた課題 に対し、ブロックチェーン技術を活用して新しい流通モデルを構築することを目指した取り組みです。

POCKET RD 様のブロックチェーンをはじめとしたシステム開発力の結果、業界課題解決の糸口となりつつ、利用者 にとって使いやすい、従来のブロックチェーン・NFTサービスとは一線を画した新しいサービスを実現できました。

今後もPOCKET RD社様と、観光・宿泊・不動産事業とデジタル技術を融合させた新しい旅行体験の創出と観光産業の発展に貢献してまいります。

- 株式会社POCKET RDについて

POCKET RDの使命は、世界中の人々のあらゆるコミュニケーションをより表現力豊かにすること。

私たちは未知のミライへのステップとして、世界中の既存の3D技術の粋を集め、より新しく、より面白いを革新的な技術により、不可能を可能にし、ひとつひとつそのミライをカタチにしてまいります。

また私たちは「あたりまえが、世界基準」をモットーに世界的に重要なインフラの創造を目指します。

単なる利益追求型のマーケティング戦略にとどまらず、人と人、そして企業がより豊かになるために、ブロックチェーンとアバターを活用して現在をアップデートし、まだ見ぬ未来を築き上げていきます。