霧島国際ホテル 霧島エリア初の砂むし温泉施設「霧砂」6月1日（土）にオープン

霧島国際ホテル（所在地：鹿児島県霧島市、総支配人：林田 博、以下当ホテル）は、2026年6月1日（月）より、当ホテル敷地内に新施設として砂むし温泉「霧砂（きりすな）」をオープンいたします。





■霧島市初の砂蒸し温泉「霧砂」日帰り砂蒸し入浴

当ホテルの新館として開業する砂むし温泉「霧砂」は、霧島市初となる砂むし温泉施設です。鹿児島空港から約30分というアクセスの良さのもと、日本独自の入浴法として知られる砂むし温泉を体験いただけます。

砂の圧力と高温による温熱効果が大量の発汗を促し、短時間で全身を芯から温めることで、爽快感と深いリフレッシュ感をもたらします。使用する砂は、成分検査および硫黄泉との相性に関するデータ分析を実施したうえで選定し、指宿で用いられる海砂ではなく、シラス由来のシリカ砂（山砂）を採用しました。美肌効果への期待を高めるとともに、霧島ならではの自然環境を生かした砂むし体験を実現しています。

男女同時利用が可能な2マス28床の砂むしスペース、ロッカーやシャワールーム、各種アメニティも完備。日帰りでも安心して本格的な温泉体験をお楽しみいただけます。

■乳白色の岩風呂露天「白紫乃湯」も営業再開

これまでリピーターの皆様から支持を集めてきた乳白色の岩風呂露天「白紫乃湯（びゃくしのゆ）」をリニューアルし、「霧砂」のある新館にて営業を再開。硫黄成分が日光に反応することで神秘的なミルキーブルーに見えるのが特徴で、霧島ならではの自然と温泉の魅力を体感できる露天風呂です。 2023年5月の本館改装に伴い一時営業を休止しておりましたが、砂むし温泉「霧砂」の開業に合わせて再開いたします。植栽や内装も刷新し、より快適で落ち着きのある空間へと生まれ変わり、砂むし温泉と併せてご利用いただくことで、発汗後に温泉へ浸かる一連の入浴体験が可能となります。





■湯上りに最適なスペシャルドリンクをご用意、夕食ビュッフェには記念メニューも登場

砂むし温泉「霧砂」のオープンに合わせ、温泉体験と連動した特別メニューが登場します。砂むし温泉の湯上りに最適な、体にやさしいスペシャルドリンクを提供します。福山黒酢株式会社「桷志田（かくいだ）」の生フルーツ黒酢ドリンクや「Mighty Leaf」のハーブティーなど、入浴後にうれしい3種類のフリードリンクをご用意しています。

また、「霧島湯けむりテラス」の夕食ビュッフェでは、砂むし温泉をイメージした記念メニュー「蒸籠料理」が登場します。鹿児島県産の黒豚ソーセージや薩摩鶏、地元野菜を使用し、霧島茶を混ぜたおからを砂に見立てた篭蒸として仕立てました。砂むし温泉とあわせて、食と温泉が融合した滞在体験を提供します。





■霧島の温泉体験を自宅で楽しむクレイパック「霧香」を商品化、6月10日より新発売

多くのお客様から商品化のご要望をいただいていた泥パックを、当ホテルオリジナル商品として開発したクレイパック「霧香（きりか）」を販売いたします。本商品は、当ホテルの温泉や新たにオープンする砂むし温泉「霧砂」にて提供している泥パックと同様の素材を使用しており、霧島の温泉の魅力をご自宅でもお楽しみいただけます。2022年より開発を開始し、霧島国際ホテル8号泉の温泉を使用するとともに、ベントナイト（スーパー穂高）および入来モンモリの原料を採用し、独自配合で仕上げました。竹炭を配合したタイプを含む2種類をご用意しています。





砂蒸し温泉「霧砂」概要

【名称】 砂むし温泉「霧砂（きりすな）」

【場所】 霧島国際ホテル 別館

【期間】 2026年6月1日（月）より営業開始

【時間】 10：00～22：00（1回あたり10分）

【料金】 日帰り利用：大人2,500円、小人（小学生以下）1,250円（入湯税・消費税込）

霧島国際ホテル宿泊者：大人1,500円、小人（小学生以下）750円（入湯税・消費税込）

【収容数】2マス、28床

【備考】 先着順でご利用いただけます。（予約不可）

お子様の利用は意思表示ができる年齢以上となります。

露天風呂「白紫乃湯」概要

【名称】 露天風呂「白紫乃湯（びゃくしのゆ）」

【場所】 霧島国際ホテル 別館

【期間】 2026年6月1日（月）より営業開始

【時間】 10：00～22：00

【料金】 日帰り利用：大人1,000円 小人500円（入湯税・消費税込）

※霧島国際ホテル宿泊者および砂むし温泉「霧砂」利用時は無料でご利用いただけます。

【備考】先着順でご利用いただけます。（予約不可）

クレイパック「霧香」概要

【名称】 クレイパック「霧香（きりか）」

【販売日】2026年6月10日（水）予定

【販売場所】霧島温泉ホテル内売店「湯けむりマルシェ」、砂むし温泉「霧砂」

【料金】1,500円（税別）

■砂蒸し温泉「霧砂」の楽しみ方を伝える特設サイトを公開

霧島国際ホテルの公式ウェブサイト内に、砂むし温泉「霧砂」の特設サイトを公開いたします。サイトでは、豊富なビジュアルとともに、砂むし温泉の入浴方法や魅力をわかりやすく紹介しています。また、入浴方法を動画で紹介するコンテンツ「砂風呂紹介絵巻」も掲載し、初めての方でも安心してご利用いただける内容となっています。

【砂蒸し温泉「霧砂」特設ウェブサイト】

https://www.kirishima-kokusai.com/onsen/kirisuna/

本件に関するお客様からのお問い合わせ

霧島国際ホテル宿泊予約 TEL：0995-78-2621

公式ウェブサイト https://www.kirishima-kokusai.com/

※画像はすべてイメージです。

―「霧島国際ホテル」概要―





今年で55周年を迎える霧島国際ホテルは霧島温泉郷の中心にあり、立ち昇る真っ白な湯けむりが印象的な風情漂う温泉ホテル。源泉かけ流しの天然温泉は、四季折々の自然を感じられる露天風呂、大切なひとと気兼ねなく過ごせる貸切風呂、デトックス効果抜群の蒸し湯など趣の異なる10種類以上のお風呂をご用意しています。ホテル客室は最上階のプレミアルーム、温泉宿ならではの落ち着いた和室、3世代ファミリーが楽しめる人気のキッズデラックスルーム等の多彩。エリア最大級のビュッフェレストラン『霧島湯けむりテラス』では約90種の和洋中の夕食が楽しめます。鹿児島の郷土料理をはじめ、ライブキッチンでは鹿児島名物『黒豚』や『季節のおこわ』を、関平鉱泉の温泉水でせいろ蒸しに、お寿司、ステーキも目の前で調理致します。冬のカニや初夏のうなぎ食べ放題などの季節のフェアも好評。１Ｆラウンジでは12種類の焼酎とコーヒーのフリーサービスがあり、週末はコンサートなどのイベントも充実しています。

住所：899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12

TEL：0995-78-2621 FAX：0995-78-3139

チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

総客室数：188室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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