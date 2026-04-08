【建設DX】戸田建設 九州支店で「GENBAx点検」の運用を開始

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検（ゲンバテンケン）」が、戸田建設株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大谷 清介、以下「戸田建設」）九州支店の建設現場において導入されました。

全社的なDX推進を掲げる戸田建設において、現場のリアルなニーズである「独自の点検基準のデジタル化」と、運用における「柔軟なカスタマイズ性」が評価され、今回の導入に至りました。

導入の背景：現場主導のDXを加速

戸田建設は、ブランドスローガン「Build the Culture. 人がつくる。人でつくる。」のもと、デジタル技術を生産性向上の切り札と位置付け、「デジタルフロントランナー育成プログラム」を通したDX人財の育成など、組織文化の変革を推進しています。

その中で、九州支店の建設現場において「現場が真に使いやすいツール」の選定が進められ、以下の点が決め手となり「GENBAx点検」の導入が決定いたしました。

1.現場独自の点検項目への柔軟な対応

現場ごとに異なる細かな点検要望やカスタマイズに即座に応えられる柔軟性を備えている点。

2.実用性と将来性の両立

現在の業務効率改善はもちろん、将来的な機能アップデートへの期待値が高いサービスである点。

3.協力会社への浸透しやすさ

QR読み取りによるログインなど、ユーザー登録の手間を省き、多くの協力会社が関わる現場でもスムーズに運用を開始できる点。

今後、SORABITOと戸田建設は本運用を通じて検証を重ね、現場の声を反映させながら、さらなる業務効率の改善を追求して参ります。

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理することにより、紙の点検表の回収が不要となり、承認の手間を軽減します。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

「GENBAx点検」利用による削減効果

戸田建設について

社名：戸田建設株式会社

代表者：代表取締役社長 大谷 清介

所在地：東京都中央区京橋1-7-1

設立：1936年7月

URL：https://www.toda.co.jp/

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO 株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)