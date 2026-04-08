サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「外食での「1人喫食（おひとりさま）」の市場規模は約2.7兆円、2025年は過去最高規模に」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST(R)*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、外食・中食市場レポートを2026年4月8日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。2025年の外食業態イートインにおける1人利用の金額市場規模は約2.7兆円で、過去最高規模となりました。2019年比では1人喫食は2.2％増で、2人以上は22％減でした。
2025年 外食「おひとりさま」市場規模は過去最高の2.7兆円
2025年1-12月計の外食業態イートインにおける1人利用の金額市場規模は約2.7兆円で、過去最高規模となりました。コロナ禍前の2019年までは1人喫食の規模は2兆円程度で推移していました。コロナ禍で外食全体が大幅減となったことで1人での喫食も減少しましたが、2022年から大幅な増加が続きました。2019年比では1人喫食は2.2％増で、2人以上は22％減でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346301/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービスシニアマネージャーである、矢部 忠継（やべ ただつぐ）は、次のように話します。「パンデミックにより世界中で消費者の様々な行動様式が変容しましたが、食事をする人数にも大きく影響を与えたことが当データによって浮彫りになりました。サカーナがCRESTを展開する海外においても『Solo Dining』が年々増加する傾向が見られます。日本で過去最高となった2025年の前年比の内訳を見ると、1人喫食の増加に最も寄与したのは、男性20代でした。また時間帯で最も成長に寄与したのは昼食でした。このような特性を踏まえた上で、『おひとりさま』取り込みに向けた、席の配置や、1人でも快適に食事できるレイアウトの工夫などできれば、客数増の好機をつかめると考えます。」
*1 CREST(R)
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。2025年の外食業態イートインにおける1人利用の金額市場規模は約2.7兆円で、過去最高規模となりました。2019年比では1人喫食は2.2％増で、2人以上は22％減でした。
2025年 外食「おひとりさま」市場規模は過去最高の2.7兆円
2025年1-12月計の外食業態イートインにおける1人利用の金額市場規模は約2.7兆円で、過去最高規模となりました。コロナ禍前の2019年までは1人喫食の規模は2兆円程度で推移していました。コロナ禍で外食全体が大幅減となったことで1人での喫食も減少しましたが、2022年から大幅な増加が続きました。2019年比では1人喫食は2.2％増で、2人以上は22％減でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346301/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービスシニアマネージャーである、矢部 忠継（やべ ただつぐ）は、次のように話します。「パンデミックにより世界中で消費者の様々な行動様式が変容しましたが、食事をする人数にも大きく影響を与えたことが当データによって浮彫りになりました。サカーナがCRESTを展開する海外においても『Solo Dining』が年々増加する傾向が見られます。日本で過去最高となった2025年の前年比の内訳を見ると、1人喫食の増加に最も寄与したのは、男性20代でした。また時間帯で最も成長に寄与したのは昼食でした。このような特性を踏まえた上で、『おひとりさま』取り込みに向けた、席の配置や、1人でも快適に食事できるレイアウトの工夫などできれば、客数増の好機をつかめると考えます。」
*1 CREST(R)
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
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