株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）クラビス カンパニーは、NVIDIAが主催する国内のパートナープログラム「NVIDIA Partner Network（NPN）」において、「Best Distributor of the Year 2026」を受賞したことをお知らせします。[受賞写真]

左から株式会社マクニカ クラビス カンパニー プレジデント 伊藤 啓介Darrin Nail Chen, VP of Global Partners (NPN) GTM and Operations, NVIDIA「Best Distributor of the Year」は、前年度において卓越した実績と貢献を示した最優秀ディストリビューターに贈られるアワードです。マクニカは、NVIDIA製品及び技術を軸とした事業活動を通じ、AI活用の拡大とパートナーエコシステムの発展に継続的に貢献してきた点などが評価され、今回の受賞に至りました。■受賞理由今回の受賞は、主に以下の取り組みが高く評価されたものです。●幅広い業界におけるAI活用の拡大製造、金融、医療、研究・教育機関など多様な分野において、NVIDIAの先進技術を活用したAI導入・活用を支援してきました。●高い技術力を活かしたパートナー企業の育成支援NVIDIA製品を幅広くサポートできる技術力と体制を基盤に、パートナー企業への技術支援や事業立ち上げ支援に尽力してきました。●NVIDIA Partner Network（NPN）エコシステムへの貢献パートナー企業との連携を強化することで、NPNエコシステム全体の価値向上と持続的な成長を支えてきました。●イベントを活用した積極的なマーケティング活動GTC（GPU Technology Conference）をはじめとする各種イベントを通じて、NVIDIA技術の認知向上や新たなビジネス機会の創出に貢献してきました。■今後の展望マクニカは今後も、NVIDIAの先進的な技術と自社の技術・支援体制を融合させ、AI活用の高度化と社会実装を推進してまいります。パートナー企業との協業を通じて、日本及びグローバルにおけるAIエコシステムのさらなる発展に貢献していきます。【製品の詳細はこちら】URL: https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/manufacturers/nvidia/solutions/https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/manufacturers/nvidia/【本件に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ クラビス カンパニー NVIDIA製品担当Tel：045-470-9821※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp