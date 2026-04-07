Adyen の決済プラットフォームを海運大手オーシャン ネットワーク エクスプレスが採用

Adyen Japan株式会社

多くの大手企業に選ばれる決済プラットフォームを提供するAdyen(https://www.adyen.com/ja_JP)は、世界有数のコンテナ海運会社であるオーシャン ネットワーク エクスプレス(以下、ONE)(https://jp.one-line.com/ja)に、当社の決済プラットフォームが採用されたことをお知らせします。ONE は、2026 年4 月より日本市場にて Adyen の決済プラットフォームを導入し、貨物を船舶で輸送する際に発生する、荷主が船会社に支払う輸送費用(海上運賃)のクレジットカード決済への対応を開始します。これにより、海運業界におけるアナログな事務作業の削減と、特に中小規模の荷主のキャッシュフロー管理の改善を強力に支援します。

2017 年に設立された ONE は、日本郵船、商船三井、川崎汽船の定期コンテナ船事業を統合して誕生した、シンガポールに本社を置く外航コンテナ運航会社です。広範なグローバルネットワークを通じて 120 カ国以上を繋ぐ信頼性の高い定期コンテナ輸送サービスを提供しています。

業界の課題と採用の背景

海運業界では、従来は紙の請求書に基づく銀行振込が主流であり、請求書の発行から入金確認、照合作業に至るまで、多くのアナログ業務に伴う負荷の低減が長年の課題でした。また、特に中小規模の荷主にとっては、運賃支払いがキャッシュフローに与える影響も少なくありませんでした。

ONEは、これらの課題を解決すべく、クレジットカード決済の導入を決め、Adyenのシングルプラットフォームを採用しました。Adyenのグローバルな実績と、最新のAPI連携による開発スピードの速さが重要な決め手となりました。その他の採用理由は次の通りです。

両社コメント

- 決済業務のデジタル化と効率化： オンライン上でのクレジットカード決済を導入することで、銀行振込に伴う照合作業を自動化し、双方の事務負担を大幅に軽減。- 顧客のキャッシュフロー改善： カード決済により支払い猶予が生まれることで、特に中小規模の荷主の資金繰りをサポート。- 迅速なシステム構築とグローバル展開： Adyenの豊富なAPIライブラリを活用することで、短期間での実装が可能に。日本での導入をモデルケースとし、将来的なグローバル展開も視野に入れた拡張性を確保。

Ocean Network Express（ONE）の道田賢一 Executive Vice Presidentは、次のように述べています。「この度、世界的な決済プラットフォームであるAdyen社を採用することで、安全かつシームレスなクレジットカード決済の提供が可能となりました。当社は、コンテナ海運輸送サービスのデジタル化とお客様の利便性向上に取り組んでおり、Adyen社の高度な技術力と豊富な実績は、当社のサービス価値をより一層高めるものと確信しております。」

Adyenの日本カントリーマネージャーであるアダム・ブラウンステイン（Adam Brownstein）は、次のように述べています。 「国際物流を牽引するリーダーであり、イノベーターでもあるオーシャン ネットワーク エクスプレス様と提携できることを、大変嬉しく思います。海運業界のようなダイナミックなBtoB領域においても、決済のデジタル化は業務フローの最適化やお客様の利便性向上に加え、より円滑な取引環境の構築にも寄与すると確信しています。当社のテクノロジーを通じて、オーシャン ネットワーク エクスプレス様とそのお客様のビジネス発展に貢献してまいります。」

Adyenについて

Adyen（AMS: ADYEN）は、大手企業に最適なフィンテックプラットフォームです。エンドツーエンドの決済機能、データに基づく洞察、金融商品を単一のグローバルソリューションとして提供することで、企業がより迅速に目標を達成できるよう支援します。世界中にオフィスをもつAdyenは、LVMH、Meta、On Japan、SHEIN、Uber、L'Oreal、adidasなどのお客様にサービスを提供しています。今回の加盟店追加におけるONEとの協業関係は、Adyenが長年にわたり既存および新規加盟店とともに継続的に成長してきたことを示すものです。

オーシャン ネットワーク エクスプレス（ONE）について

オーシャン ネットワーク エクスプレス（ONE）は、世界をリードするコンテナ海運会社の一つであり、シンガポールに本社を置いています。船隊規模は260隻以上、運航キャパシティは200万TEUを超え、その広範なグローバルネットワークを通じて120カ国以上を繋ぐ信頼性の高い定期コンテナ輸送サービスを提供しています。詳細については、詳しくはwww.one-line.com(https://www.one-line.com/en)をご覧ください。