株式会社G-gen、Japan DX Week 2026 春展 に出展

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株式会社G-gen


株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のIT総合展示会 Japan DX Week 2026 春展 (AI・業務自動化展）において Google Cloud ブース内に出展いたします。


本展示では、生成AI（Gemini）および Google Workspace を活用した業務改善・DX推進の実践的なソリューションをご紹介します。


また、会期中はオープンステージセッションにて以下の日程でセッションを行います。



■ G-gen出展概要

・出展ホール：東7ホール・ブースNo.：47-6（Google Cloud ブース内）


・オープンステージセッション　


- 8日（水）11:20～11:30 / 14:20～14:30
デジタルワークプレイス課 Google Cloud Partner Top Engineer 2025/2026 受賞　荒井 雄基「10分でわかる！Gemini / NotebookLM のデータ保護」
- 9日（木）11:20～11:30
ソリューションアーキテクト課 高宮 怜
「あなたの優秀な相棒『Gemini』超入門」
- 9日（木）14:20～14:30
クラウドアーキテクチャ課 遠山 大地
「生成AI・Geminiで今日から始める業務改善！」
- 10日（金）11:20～11:30
デジタルワークプレイス課　Google Cloud Partner Top Engineer 2025/2026 受賞　渡邉 宣之
「会議から提案まで、Google Workspace × Geminiで仕事はこう変わる
- 10日（金）14:20～14:30
執行役員 CTO　Google Cloud Partner Top Engineer Fellow 2025/2026 受賞　杉村 勇馬
「Geminiと名のつく、似て非なる5つのAIプロダクト」

※各回10分間

■ イベント 概要

・イベント名：Japan DX Week 2026 春展 (AI・業務自動化展）


・会期： 2026年4月8日（水）～10日（金）


・会場： 東京ビッグサイト 東ホール


・公式サイト： https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/it.html



株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。


会社概要

社　　名 : 株式会社G-gen


代表者　 : 代表取締役 羽柴孝


本　　社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階


資本金　 : 5,000万円


事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守


公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp


Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd


X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud


技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/



* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。