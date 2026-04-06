株式会社G-gen、Japan DX Week 2026 春展 に出展

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のIT総合展示会 Japan DX Week 2026 春展 (AI・業務自動化展）において Google Cloud ブース内に出展いたします。

本展示では、生成AI（Gemini）および Google Workspace を活用した業務改善・DX推進の実践的なソリューションをご紹介します。

また、会期中はオープンステージセッションにて以下の日程でセッションを行います。

■ G-gen出展概要

・出展ホール：東7ホール・ブースNo.：47-6（Google Cloud ブース内）

・オープンステージセッション

- 8日（水）11:20～11:30 / 14:20～14:30デジタルワークプレイス課 Google Cloud Partner Top Engineer 2025/2026 受賞 荒井 雄基「10分でわかる！Gemini / NotebookLM のデータ保護」- 9日（木）11:20～11:30ソリューションアーキテクト課 高宮 怜「あなたの優秀な相棒『Gemini』超入門」- 9日（木）14:20～14:30クラウドアーキテクチャ課 遠山 大地「生成AI・Geminiで今日から始める業務改善！」- 10日（金）11:20～11:30デジタルワークプレイス課 Google Cloud Partner Top Engineer 2025/2026 受賞 渡邉 宣之「会議から提案まで、Google Workspace × Geminiで仕事はこう変わる- 10日（金）14:20～14:30執行役員 CTO Google Cloud Partner Top Engineer Fellow 2025/2026 受賞 杉村 勇馬「Geminiと名のつく、似て非なる5つのAIプロダクト」※各回10分間■ イベント 概要

・イベント名：Japan DX Week 2026 春展 (AI・業務自動化展）

・会期： 2026年4月8日（水）～10日（金）

・会場： 東京ビッグサイト 東ホール

・公式サイト： https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/it.html

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。