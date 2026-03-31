フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』は、「サブレ・エシレ＆プリザーブドフラワー缶セット」を数量限定・完全予約制で発売。2026年4月7日（火）より予約受付を開始いたします。

美しい花と焼菓子がつなぐ感謝の想い。澄み渡る青の輝きとともに

ともに丸の内に店舗を構えるエシレ・メゾン デュ ブールとHANAHIRO CQ 丸の内店は、母の日ギフトとして、限定仕様のセットをご提案いたします。本セットは、エシレを象徴するブルー缶とホワイト缶の2缶構成。ブルー缶には、青いバラを基調とするHanahiroのプリザーブドフラワーを丁寧にしつらえました。“枯れない＝想いが続く”という象徴性と、青いバラの花言葉「夢が叶う」は、これからの幸せを願う気持ちを託す母の日ギフトにぴったりです。ホワイト缶にはエシレ バターを贅沢に使い、芳醇な味わいを堪能できる「サブレ・エシレ」。やさしく広がるリッチな味わいが、日々を忙しく過ごす方へ一息つく時間を お届けいたします。蓋を開けると広がる青い花々の華やかさ。ふわりと立ちのぼるエシレ バターの豊かな香り。そしてサブレの上品な味わい。“目で楽しみ、香りで癒され、味わって満たされる”三つの喜びをお届けします。エシレとHANAHIRO CQ丸の内店が手掛ける、母の日だけの特別なギフトで感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

【 HANAHIRO CQ について】パリのフラワーブティック「クロード カンコー」とコラボした日本初の店舗。芸術的かつ独創的なラッピングスタイルを取り入れ、オリジナルの三角形のショッパーが人気のスタイル。さまざまなイベントや記念日、プライベートでのご利用はもちろん、各地から訪れた方々に洗練された花々を提案している。【Hanahiro プリザーブドフラワーについて】プリザーブドフラワーをいち早く本場ヨーロッパより日本へ紹介。パリのエスプリを感じさせる洗練されたアレンジメントと、豊かなデザインバリエーションにより、高く評価されている。

商品概要

商品名：サブレ・エシレ＆プリザーブドフラワー缶セット価格：15,400円（税込）予約期間：2026年4月7日（火）～4月30日（木）お渡し期間：2026年5月7日（木）～5月10日（日）※サブレ・エシレの賞味期間は製造日から28日※数量限定・完全予約制

ÉCHIRÉ MAISON DU BEURRE（エシレ・メゾン デュ ブール）

【住所】東京都千代田区丸の内２丁目６－１ 丸の内ブリックスクエア １F【営業時間】10:00～19:00 （不定休）

https://www.kataoka.com/echire/maisondubeurre/

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざま情報を発信してまいります。