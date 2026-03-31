CS放送「衛星劇場」では、西城秀樹が出演した「愉快にオンステージ 1990年4月23日放送分」を、4月4日(土)、4月29日(水)にCS初放送します。1989～1993年にNHKで放送された「愉快にオン・ステージ」は、7人のホストが交代で登場し、ゲストとともに歌とトークを繰り広げるバラエティーショー。1990年4月23日放送分では、ホストに木の実ナナが、ゲストに西城秀樹が登場。2人のデュエットや料理、西城秀樹が「WHISPERING NIGHT」を披露するなど、見どころ盛りだくさんの約30分となっています！さらに「カックラキン大放送!!」「MUSICパフェ」の西城秀樹出演回や、「ひとつぶの涙」などの出演映画も多数放送しますので、あわせてお楽しみください。

愉快にオンステージ 1990年4月23日放送分

★CS衛星劇場にて、4月4日(土)午後2:00～／ 4月29日(水)午後8:30～ CS初放送！1990年[出演]西城秀樹、木の実ナナ1989～1993年にNHKで放送。7人のホストが交代で登場し、ゲストとともに歌とトークを繰り広げるバラエティーショー。音楽は、ホストたちの青春の音楽であるフォーク、ニューミュージック、グループサウンズなどを中心に選曲。ゲスト：西城秀樹ホスト：木の実ナナ○お好み焼き派？もんじゃ焼き派？歌の対決○お祭りマンボ大合唱

西城秀樹出演番組

4月1日(水)午後8:30～他カックラキン大放送!!【西城秀樹出演回】#104(1978/4/7 O.A.)4月3日(金)午後0:30～映画「あゝ決戦航空隊」4月4日(土)午後2:30～他ＭＵＳＩＣパフェ【西城秀樹出演回】#16(1992/1/31 O.A.)4月8日(水)午後8:30～他カックラキン大放送!!【西城秀樹出演回】#149(1979/2/16 O.A.)4月8日(水)深夜1:30～映画「ひとつぶの涙」4月13日(月)深夜1:30～映画「としごろ」4月15日(水)午後8:30～他カックラキン大放送!!【西城秀樹出演回】#261(1981/4/24 O.A.)4月22日(水)午後8:30～他カックラキン大放送!!【西城秀樹出演回】#265(1981/5/22 O.A.)4月30日(木)深夜3:00～映画「ブロウアップ ヒデキ」

★詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/HIDEKI

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら衛星劇場カスタマーセンター：0570-001-444※受付時間10:00～20:00(年中無休)IP電話のお客様は 03-6741-7535