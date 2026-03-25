爆撃竜馬の退所を受け、軍神の新たなプロジェクトが始動！その名も‥

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株式会社バブルガム



【衝撃】爆撃竜馬の退所...軍神の決断「全部俺が責任を取る」https://www.youtube.com/watch?v=jnnjF6wHXOg


本プロジェクトは、軍神が日本全国の企業に実際に入り込み、現場での業務・人材・組織課題を自ら体験しながら、その過程をYouTube「バブルガムTV」および各種SNSにて発信するドキュメント企画です。




本企画の最大の特徴は、「修行」で終わらない点にあります。現場で得た知見や気づきをもとに、軍神が“上司”として企業に関わり、



・組織づくり


・人材育成


・コンテンツ企画 / 制作



など、実践的な施策として企業へ価値提供を行います。




本プロジェクトは、


「修行（体験）」→「発信」→「上司（実行）」





までを一貫して行う、リアルドキュメント型の取り組みです。


また、ご参画いただく企業様には



・YouTube / SNSを活用した情報発信


・PRコンテンツ制作


・認知拡大 / 採用強化 / ブランディング支援


といった効果も期待いただけます。



■現在、本プロジェクトにご協力いただける企業様を募集しております。



応募はこちらから


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