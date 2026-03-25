「ITANDI BB」、月間約3,000万PVに到達

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）が提供するリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB（イタンジ ビービー）」（https://service.itandi.co.jp/services/bb）は、2026年2月度、不動産賃貸仲介会社（以下「仲介会社」）からのアクセスが月間約3,000万PVに到達したことをお知らせします（※1）。

◆ 概要

「ITANDI BB」は、一都三県の仲介会社での内見予約や入居申込のツールとして3年連続利用率No.1、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する「レインズ」に次いで、物件情報収集時に活用されているリアルタイム不動産業者間サイトです（※2） 。賃貸物件への入居申込と募集情報を即座に同期させることで、入居申込の有無や番手をリアルタイムに確認（※3）でき、おとり物件の削減にも貢献します。物件確認、内見予約、入居申込、家賃債務保証会社・保険会社の審査への連携、重要事項説明、契約の一連の業務をオンライン上でワンストップに行うことが可能で（※4）、素早く効率的な契約成立を支援します。

2026年2月度、「ITANDI BB」の仲介会社からのサイトアクセス数（PV数）が月間約3,000万PVに到達いたしました。アクセス数は、昨対比157%の成長を遂げ、物件検索数や詳細情報の閲覧数、図面ダウンロード数なども前年を大きく上回る推移を見せております。こうしたアクセス数の増加は、物件不足を背景に入居者募集（リーシング）の競争が激化していることが要因の一つと考えられます。賃貸市場では、従来1月～3月がピークであった繁忙期の前倒しや成約までの期間短縮が進行し、仲介現場ではより早い情報把握が求められるようになっています。情報のわずかな遅れが成約の可否に影響しやすくなっていることから、リアルタイム性の高い「ITANDI BB」へ何度もアクセスし、最新の空き状況を精査する傾向が高まっているものと推測されます。

当社は、「ITANDI BB」の発展を通じて不動産業界のDX推進に貢献し、不動産会社の業務効率化を支援すると同時に、入居者にとって安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ ITANDI BB アドバンスプランを通じた提供価値の拡充

当社は仲介会社の「提案のスピードと質」を向上させるため、2025年5月13日より、「ITANDI BB」において募集図面の帯替え機能をはじめとした有償オプションであるアドバンスプランの提供を開始いたしました（※5）。アドバンスプランのご利用により仲介会社は、帯替え作業（募集図面に記載されている「帯情報」と呼ばれる会社名や連絡先などの情報を、自社の情報に変更する業務）を「ITANDI BB」上で簡単に行い、帯替えが行われた図面をそのままPDFでダウンロードできるようになるほか、すでに申込の入っている物件を検索結果から除外する機能など、これまで以上に仲介会社のニーズに沿った物件検索が行える検索強化機能もご利用可能です。これらの機能を利用することで仲介会社は、さらに効率的かつ便利に「ITANDI BB」を活用でき、業務効率化を進めることが可能になります。

◆ 本サービスに関する不動産会社様からのお問い合わせ

URL: https://service.itandi.co.jp/contacts/bb

（※1）管理画面の利用アクセスを除いたPVです。

（※2） 出典：リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社「2025年の賃貸市場におけるニーズ変化とトレンドの分析」https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/lmc_releace_20251217.pdf

（※3）紙書類等、「ITANDI BB」とシステム連携しない方法での契約のケースを除きます。

（※4）賃貸管理の業務支援サービス「 ITANDI 賃貸管理」との連携によります。

（※5）参考プレスリリース：https://corp.itandi.co.jp/news_posts/1380(https://corp.itandi.co.jp/news_posts/1380)

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営