サブスクビジネス管理サービス「ソアスク」、「マネーフォワード クラウド会計Plus」とのAPI連携を開始

株式会社オプロ

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見 一典、以下「オプロ」）は、サブスクビジネス管理サービス「ソアスク」において、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：辻庸介、以下「マネーフォワード」）が提供する「マネーフォワード クラウド会計Plus」とのAPI連携を開始いたしました。

今回のAPI連携により、「ソアスク」で確定した受注・請求データを「マネーフォワード クラウド会計Plus」に連携し、サブスクリプション特有の複雑な会計仕訳を自動作成できるようになります。これにより、従来発生していたシステム間での二重入力や転記作業が不要になり、会計業務の効率化と正確かつ迅速な月次決算、内部統制の構築を支援します。

連携の背景

「ソアスク」はこれまで、マネーフォワードの「マネーフォワード クラウド債権管理」とのAPI連携を進めてきました。この度、「マネーフォワード クラウド会計Plus」との連携が加わることで、受注・請求から入金消込、そして売上仕訳の作成まで、販売・債権・会計の各領域で一気通貫した運用が可能になります。

今後もオプロは、外部サービスとの積極的なAPI連携を通じて、サブスクリプションビジネスを展開する企業のバックオフィスにおけるシームレスなデータ活用と、生産性の向上を支援してまいります。

連携によるメリット

1. 一元的なデータ管理

サブスクリプションビジネスの収益プロセスと会計処理を一元的に管理できるため、データの分散を防ぎ、経営判断に必要な情報を正確かつ迅速に参照できます。

2. 仕訳入力の自動化

サブスクリプション特有の複雑な会計仕訳を自動生成することで、経理担当者の手作業を削減し、転記ミスやヒューマンエラーを防止します。

3. 内部統制の強化

一元管理された販売データが「マネーフォワード クラウド会計Plus」とシームレスに繋がることで監査対応を効率化し、内部統制を強化できます。

4. 決算の早期化

リアルタイムでのデータ連携により、月次・四半期決算の迅速化を支援し、経営スピードの向上に貢献します。

発表に対するコメント

株式会社マネーフォワード 執行役員 ビジネスセグメント CPO/VPoP 廣原 亜樹様

この度、オプロ様が提供する「ソアスク」とAPI連携したことを大変嬉しく思います。「ソアスク」で確定した販売データが「マネーフォワード クラウド会計Plus」へシームレスに連携されることで、これまで多くの工数を要していた二重入力や転記作業が解消されます。今回の連携が、ユーザーの皆さまの迅速な月次決算と内部統制の高度化を実現する一助となることを期待しております。今後もAPI連携を積極的に進め、企業の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社オプロ 執行役員 グロースビジネス営業部 部長 本田 優介

この度、マネーフォワード様が提供する「マネーフォワード クラウド会計Plus」とのAPI連携が実現したことを、大変嬉しく思います。これまで多くのサブスクリプションビジネスを展開する企業様から、販売管理から会計へのデータ連携の自動化を求める声をいただいてまいりました。今回の連携により、受注・請求データのシームレスな移行が可能となり、バックオフィス業務の劇的な効率化とガバナンス強化を強力に支援できると確信しております。今後もオプロは、当社の指針である「make IT simple」を体現し、複雑なサブスクビジネスの業務をシンプルにすることで、お客様のビジネス成長を支える基盤づくりに邁進してまいります。

ソアスクの概要

「ソアスク」は、サブスクリプションビジネスの収益プロセスを統合管理するクラウドプラットフォームです。商談から商品・価格設定、契約、請求、売上予測まで一元管理でき、ダッシュボード機能によりMRR（月間定額収益）、ARR（年間定額収益）、Churn rate（解約率）といったサブスクリプション特有のKPIをリアルタイムで可視化できます。

・サービスサイト：https://subsc.opro.net/soasc/

マネーフォワード クラウド会計Plusについて

「マネーフォワード クラウド会計Plus」は、中堅企業・上場企業向けの会計ソフトです。仕訳承認機能や仕訳更新履歴機能などの内部統制機能があり、企業の信頼性を保つために必要な内部統制の効率化を支援します。

・サービスサイト：https://biz.moneyforward.com/accounting_plus/

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/