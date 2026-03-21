イベント・映像機材レンタルサービス「ゴリラレンタル」には、2026年3月21日より「ゲーミングPC」カテゴリーの全商品を対象とした期間限定の割引キャンペーン「春のハイスペックPC おためしキャンペーン」を開始いたします。決済時に専用のクーポンコードを入力することで、高画質配信や動画編集に最適なハイエンド・ゲーミングPC等を、通常レンタル価格の10%OFFでご利用いただけます。(カート内の商品全てに適用)

昨今、様々なイベントのオンライン・オフライン同時開催（ハイブリッド開催）の一般化や、高精細な3Dトラッキング配信・プロジェクションマッピング等の普及により、現場で要求されるPCの処理能力は年々上昇しています。それに伴い、「特定のイベント期間中だけハイスペックな環境を構築したい」「高額な最新GPUを購入する前に、実際の配信現場でパフォーマンステストを行いたい」といった、法人・個人からの短期利用ニーズが増加しております。ゴリラレンタルでは、こうしたクリエイターやイベント主催者の皆様の要求にお応えするため、最新のグラフィックボード「NVIDIA GeForce RTX 5060」を搭載したBANDAL製デスクトップPC「BD1」や、「NVIDIA GeForce GTX 1650」を搭載したGALLERIA製ラップトップPC「RL5R-G165-5」等をはじめとする、多彩なゲーミングPCをラインナップしております。この度、春のイベントシーズンや新生活に向けたクリエイティブ活動を全面的にバックアップするため、PC本体だけでなく周辺機材もお得に揃えられる特別クーポンキャンペーンを実施する運びとなりました。

キャンペーン概要

・名称：春のハイスペックPC おためしキャンペーン・対象条件：「ゴリラレンタル」内のゲーミングPCカテゴリー商品が注文に1点以上含まれていること・特典内容：上記条件を満たす場合、同時にご注文いただいたすべての商品の合計金額から一律10%OFF・クーポンコード：P6LBIIJ8・クーポン有効期限：2026年3月21日（土） ～ 2026年4月30日（木）まで■ ご利用方法：ゴリラレンタル公式サイト（https://gorilla-rental.jp/）にて、対象のゲーミングPCとご希望の機材をカートに追加後、注文情報入力画面のクーポン入力欄に「P6LBIIJ8」をご入力ください。

対象となる注目のゲーミングPCラインナップ（一部）

Zalman T3 PLUS (RTX 4070 搭載モデル)

・レンタル価格： 3,960円 / 日（税込）・14日間レンタル価格：1,980円 / 日（税込）・CPU： Intel Core i5-14500（第14世代） ・GPU： NVIDIA GeForce RTX 4070 ・メモリ： 32GB DDR4 (16GB×2) ・ストレージ： 500GB M.2 SSD ・筐体： 前面強化ガラス採用のミニタワー型・商品ページ : https://gorilla-rental.jp/products/Zalman%20T3%20PLUS%20Core%20i5-14500%20RTX4070

リアルタイム・プロジェクションマッピングの送出機材として

RTX 4070の持つ12GBのビデオメモリ（VRAM）を活かし、高解像度の動画アセットを複数重ねる複雑なマッピング現場において、コマ落ちのない安定した出力を維持します。例えば、中規模のギャラリー展示や商業施設の屋内壁面を利用したマッピングにおいて、複数台のプロジェクターへ4K解像度のコンテンツをリアルタイムでデコード・補正しながら送出するメインマシンとして機能します。また、TouchDesigner等を用いた生成的なビジュアル（ジェネラティブ・アート）や、センサーと連動したインタラクティブ演出の現場にも最適です。32GBのシステムメモリは、ビジュアル処理と同時にOSCやMIDIなどの外部制御ソフト、オーディオ解析ソフトを並行稼働させる際もボトルネックになりません。本筐体のコンパクトさという強みを活かし、現場の限られたオペレーション卓やバックヤードに組み込みやすく、安定した常設展示やイベントの短期運用を実現します。・ケースサイズ : 206(W)×355(D)×422(H) mm

GALLERIA RL5R-G165-5 (15.6型ゲーミングノートPC)

・レンタル価格： 1,980円 / 日（税込） ・14日間レンタル価格： 990円 / 日（税込）・CPU： AMD Ryzen 5 6600H ・GPU： GeForce GTX 1650 + AMD Radeon 660M ・メモリ： 16GB ・ストレージ： 500GB SSD ・筐体： 15.6型 フルHD液晶搭載ノートPC ・商品ページ： https://gorilla-rental.jp/products/GALLERIA%20RL5R-G165-5

一定のスペックが要求される、展示会の運営事務局用端末、映像再生用PCに！

デスクトップPCの設置が困難な受付エリア、あるいはスタッフが頻繁に移動するバックヤードにおいて、機動力と処理能力を両立した運営端末として機能します。Ryzen 5 6600Hプロセッサと16GBのメモリ構成は、複数のブラウザタブや進行管理ツールを同時に立ち上げるマルチタスク環境でもストレスのない動作を実現します。イベント会場入り口での重たいソフトを用いての来場者チェックイン管理、リアルタイムでのスコア集計、あるいは中継現場での映像のサブプレビュー用途に適しています。内蔵GPU（GTX 1650）により、一般的な事務用ノートPCでは困難な、高ビットレート映像の安定した再生や、現場での簡易的なSNS向けクリップ編集も可能です。15.6インチの十分な画面占有率を確保しつつ、電源確保の難しい一時的な設置場所でも即時に業務環境や配信環境を構築できる、現場の「移動型の小さなスタジオ」として不可欠な機材です。

GALLERIA XA7C-R46

・レンタル価格： 3,960円 / 日（税込） ・14日間レンタル価格： 1,980円 / 日（税込）・CPU： Intel Core i7-14700F（第14世代）・GPU： NVIDIA GeForce RTX 4060・メモリ： 32GB DDR4 (16GB×2)・ストレージ： M.2 SSD 1TB・筐体： GALLERIA専用 ミドルタワーケース・商品ページ： https://gorilla-rental.jp/products/GALLERIA%20XA7C-R46

ゲームプレイ試遊機や、配信用PCに。

本商品は、高グラフィックなゲームのプレイ用途はもちろん、OBS StudioやvMix等の配信ソフトウェアを用いたライブ放送環境の構築にも非常に適しています。第14世代Core i7の強力なマルチスレッド性能と32GBのメモリにより、ゲームプレイと同時に高品質な映像エンコードを1台で行う「1PC配信」や、配信中のテロップ合成、リプレイ生成等の高負荷な裏方作業を安定して実行可能です。※DeckLink等の内蔵型キャプチャーボードを搭載した特別仕様機もご用意可能です。映像入力を伴う高度な制作環境が必要な場合は、別途メール等にてお問い合わせください。

本キャンペーンのクーポンは、ゲーミングPCと同時にカートに入れたすべての機材に適用されます。各種カメラ・スイッチャー・音響機材をまとめてレンタルし、高品質な配信環境をお得に構築する絶好のチャンスです。また、10,000円（税込）以上のご注文で配送料が無料となります。さらに、3日以上のレンタルで自動適用される長期割引（最大50%OFF）と組み合わせることで、長期イベントの運用コストを大幅に抑えることも可能です。

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。【サービス概要】・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)