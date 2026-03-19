一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会(所在地：京都府京都市、代表理事：貝阿弥 英祐)は、2026年3月26日(木)～3月29日(日)、各地の焼き芋・芋スイーツ専門店15店舗が集結するイベント「京都おいも大作戦2026」を、京都・梅小路公園(JR梅小路京都西駅前)にて開催いたします。





【3月26日～3月29日開催】名店自慢の焼き芋や芋スイーツの数々を食べ比べられる貴重な機会とあって、2025年は延べ8万人が来場した「京都おいも大作戦」。小さな子どもが遊べる「KIDSエリア」や鉄道ファン向け企画も用意されており、老若男女問わず楽しめるイベントです。





▼京都おいも大作戦 2026｜特設サイト： https://oimodaisakusen.hp.peraichi.com/





トップ画面





■2025年は延べ8万人が来場、充実したイートインスペースも好評

一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会は、京都における文化、芸術、スポーツを通じて、地域住民の交流を促し、地域社会の発展と住民福祉の向上につながる活動を展開しています。近年は、「京都からSDGsを考えよう」をテーマに、さまざまなイベントを実施。このたび、第14回企画として「京都おいも大作戦2026」をおこなう運びとなりました。





イベントチラシ





「京都おいも大作戦2026」に集うのは、全国やきいもグランプリ日本一の名店をはじめとする、焼き芋や芋スイーツの専門店15店舗。思う存分さつまいもグルメを食べ比べられる貴重なチャンスとあって、2025年は延べ8万人が来場しました。会場の梅小路公園は、JR京都駅から1駅のJR梅小路京都西駅下車すぐという好アクセス。イートインスペースも充実しているので、ゆったりくつろぎながら美食を味わうことができます。





昨年のイベント風景

イートイン充実





■子どもが遊べる「KIDSエリア」や、鉄道ファン向け企画も用意

「京都おいも大作戦2026」では、よくある物販中心のイベントとは異なり、「食」「文化」「体験」などのテーマを設定。来場者が地域の魅力を体験できるように構成しています。MCを担当するのは、多様性を尊重する社会で活躍する女性の育成を掲げる「2026ベストオブミス京都」のメンバー。教育・環境・ジェンダー平等など社会課題への関心や発信力の高い、次世代のオピニオンリーダーたちが会場を盛り上げます。





会場MC ベストオブミス京都





小さな子どもが楽しめるよう、会場内には「KIDSエリア」を設置。ふわふわドームやトランポリン、こども縁日、ワークショップ、それにミニSL機関車体験など、盛りだくさんのコンテンツを用意しています。さらに、京都鉄道博物館にも近い梅小路エリアならではの企画として、鉄道グッズ販売や鉄道アイドルステージなど、鉄道ファン向けのコンテンツもラインナップ。子どもから大人まで幅広い世代が訪れたくなる4日間限定イベントをお届けします。





ミニSL機関車体験

KIDSエリア

鉄道物販開催

鉄道アイドルサイン会





＜京都おいも大作戦 2026｜開催概要＞

期間 ： 2026年3月26日(木)～29日(日)

時間 ： 10時～19時

場所 ： 京都梅小路公園 JR梅小路京都西駅前

入場料： 無料

主催 ： 一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会

運営 ： 合同会社 JOIN US JAPAN

後援 ： 京都府 京都市 京都市交通局 KBS 京都 京都美観保存会









【一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会について】

所在地 ： 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町105

代表者 ： 代表理事 貝阿弥 英祐 (カイアミ エイスケ)

設立 ： 2022年3月

電話番号： 075-600-2865

URL ： https://kyoto-cas-promotion.org/

事業内容： 1.動物愛護事業

2.フードロスの削減事業

3.古民家再生事業

4.スポーツの活性化事業

5.青少年育成事業

6.その他当法人の目的を達成するために必要な一切の事業









【一般の方向けのお問い合わせ先】

京都おいも大作戦実行委員会

担当者名： 貝阿弥英祐

TEL ： 075-600-2865

Email ： kyoto.cas.promotion@gmail.com