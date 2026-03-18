亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、「ハッピーターン」のコンセプトショップである「HAPPY Turn’s」（ハッピーターンズ）にて、春夏限定の新商品として冷製コーンスープをイメージした『10個 ハッピーターンズ スイートコーン』を4月1日（水）から9月末頃までの期間限定で発売します。 「HAPPY Turn’s」は、「ハッピーターン」を“幸せを広げるギフト”として変身させ、2012年に誕生しました。幸せは広がって、またかえってくる。そうして「世界中がHAPPYで満ちるといいな」そんな願いを込めています。

■冷製コーンスープをイメージした春夏にぴったりな味わい

国産米100%のさくさくとした軽やかな食感とたっぷりのパウダーが特徴のハッピーターンズ“クリスピータイプ”から、春夏限定商品として『10個 ハッピーターンズ スイートコーン』を期間限定で新発売します。本商品は、素材の旨味とミルクのコクがきいた、冷製コーンスープをイメージした、甘みがふわりと広がるまろやかな味わいです。北海道産スーパースイートコーンから作ったパウダーと、北海道産生乳から作った全粉乳を使用することで、素材本来の甘さとコクをしっかり感じられます。さらに、ほんのり塩味も加えることで、コーンの甘さをより一層引き立てています。 パッケージは、スイートコーンの葉をむいた様子を表現した、ひと目で“とうもろこし”を感じられる遊び心あふれるデザインに仕上げています。この季節だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 10個 ハッピーターンズ スイートコーン2. 販売期間 2026月4月1日（水）～9月末頃まで※数量限定のため無くなり次第終了いたします3. 価格（税込） 864円4. お取り扱い店舗 ・阪急うめだ本店 地下1階 HAPPY Turn’s・神戸阪急 地下1階 HAPPY Turn’s・博多阪急 地下1階 HAPPY Turn’s※阪急オンラインストアでのお取り扱いはございません