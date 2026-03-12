こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【イベントレポート】「いつか WeWork でDJを」入居メンバーの夢を叶える WeWork 〜小さな会話から生まれる挑戦の連鎖〜
WeWork コミュニティチームは、ビジネスマッチングや企業サポートだけでなく、入居メンバー一人ひとりの「チャレンジしたい心」を応援することにも取り組んでいます。
毎週実施しているTGIM（憂鬱になりがちな月曜日の朝を楽しく過ごし、これからはじまる一週間を有意義なものにすることを目的に、簡単な朝食を提供するイベント「TGIM=Thank God, It’s Monday」）や、出張カフェでのコミュニケーションを通じ、入居メンバーの「WeWork で挑戦してみたいこと」を、ヒアリングしてきたところ、「DJが趣味で、いつか WeWork でプレイしてみたい」という声をいただきました。その声をきっかけに、クリスマスイベントでは、別の入居メンバーから、「夢の一つであるバーテンダーに挑戦してみたい」という声が上がり、さらにコミュニティチームが普段から大切にしているホスピタリティに触れたことで、「第二のコミュニティチームとしてイベント時のドリンク提供に挑戦したい」という前向きな想いが生まれました。そうした想いに共感が広がり、挑戦の輪が一気に広がりました。
こうして、ただのクリスマスイベントではなく、「WeWork は入居メンバーの夢を叶える場所である」というメッセージを体現した WeWork 麹町クリスマスイベントスペシャルエディション「じゃおらNight〜DJ × X’mas〜」が誕生しました。
＜イベント概要＞
入居メンバーの「“やってみたい”を叶える」夢応援サンタ企画
じゃおらNight 〜DJ × X’mas〜
日時：12月12日（金）18:30-20:00
拠点：WeWork 麹町
協力：株式会社Rehab for JAPAN
「じゃおらNight」は、WeWork 麹町の定番交流イベントですが、過去最高となる、のべ100名以上が参加し、会場は熱気と笑顔に包まれました。また、「WeWork は自分のやってみたいという気持ちを形にできる場所」であることを実感していただける機会となりました。
イベントをきっかけに、初めて会話を交わす入居メンバー間に交流が生まれ、イベント終了後も会話が止まらず、新たなコミュニティが形成されるきっかけとなりました。会話の中で、「自分も何かに挑戦したくなった」「私の会社にも歌える人・踊れる人がいる」と挑戦の連鎖が生まれ、次回イベント（挑戦ステージ）の開催へつながるヒントが多く集まりました。次回イベントの開催に向けて、DJとダンスというポップなテーマのもと複数の入居メンバーの連携がすでに進んでいます。
WeWork Japan は今後も、WeWork 麹町をはじめそれぞれの拠点にて、メンバーのチャレンジを後押しし、「挑戦が連鎖するコミュニティ」を創り続けます。
関連リンク
「いつか WeWork でDJ を」入居メンバーの夢を叶える WeWork 〜小さな会話から生まれる挑戦の連鎖〜
https://wework.co.jp/contents/report/260121
当日は入居メンバーもドリンクを提供
当日の様子
