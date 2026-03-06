こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
かわいらしいフォルムで、日々の生活にもギフトにも最適な1本『ユニボール ワン 3』2026年3月18日（水）新発売
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するゲルインクボールペン『uni-ball one（ユニボール ワン）』シリーズから初の3色ボールペンが登場
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するゲルインクボールペン『uni-ball one（ユニボール ワン）』より、かわいらしいフォルムでマルチに使える3色ボールペンの『ユニボール ワン 3』（参考価格1,430円：税抜1,300円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全4色）、『ユニボール ワン 3』（ギフトver.）（参考価格1,980円：税抜1,800円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全2色）を2026年3月18日（水）に発売いたします。
『ユニボール ワン 3』
『ユニボール ワン 3 』（ギフトver.）
『ユニボール ワン』シリーズは、黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するインク、スタイリッシュなオープンワイヤークリップ、そしてシンプルでストレートな軸デザインでご好評をいただいております。「ユニボール ワン」「ユニボール ワン F」「ユニボール ワン P」と特徴的なラインアップで多くの方の好みに合わせた1本を提供してきました。
今回はシリーズ初となる3色ボールペン『ユニボール ワン 3』を新たに発売いたします。『ユニボール ワン』シリーズの特長であるスタイリッシュなオープンワイヤークリップを採用し、シンプルでストレートな軸デザインの回転繰り出し式3色ボールペンとなっております。日々の持ち物にこだわる社会人の方々にも使いやすい遊び心のあるデザインとともに書きやすさにこだわった1本となっております。さらにギフトにも適したパッケージ仕様の商品もご用意することで、さまざまなニーズにお応えしてまいります。
特設サイト：https://www.mpuni.co.jp/special/one3/index.html
【商品特長】
■かわいらしいフォルムながらスタイリッシュな回転繰り出し式
黒、赤、青のスタンダードな3色を搭載し、シンプルでストレートな回転繰り出し式のボディで、手帳に合わせて使うなど持ち運びもしやすい1本となっております。丸みを帯びた短寸軸と重心を最適化する「スタビライザー機構」を採用しており、愛着の湧くデザインでありながら、安定した筆記を実現しております。
■日々の生活になじむボディカラー
リング部分をアクセントにしたモダンなカラー展開で、持ち物や好みに合わせて選ぶことができます。
■ギフトにも最適なパッケージ（ギフトver.：ランプホワイト、レコードブラック）
ランプホワイト、レコードブラックは、ギフトにも最適なパッケージ仕様の商品となっております。クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、ギフトver.専用の特別仕様となっております。
左から『ユニボール ワン 3』
グラスグリーン、シュガーブラウン、シャツブルー、ブリックレッド
『ユニボール ワン 3』（ギフトver.）
ランプホワイト、レコードブラック ※商品は箱入りです。
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/129789/129789_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/129789/129789_web_2.png
＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０−３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３−３４５８−６２２２
ＦＡＸ ０３−３４５８−６２１７
