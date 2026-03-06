かわいらしいフォルムで、日々の生活にもギフトにも最適な1本『ユニボール ワン 3』2026年3月18日（水）新発売



















左から『ユニボール ワン 3』



グラスグリーン、シュガーブラウン、シャツブルー、ブリックレッド



『ユニボール ワン 3』（ギフトver.）



ランプホワイト、レコードブラックは、ギフトにも最適なパッケージ仕様の商品となっております。クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、ギフトver.専用の特別仕様となっております。