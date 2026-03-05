¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë ¥«¥Î¥ô¥¡¥¹ ½Õ¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ Á´7¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ·×36¥Ç¥¶¥¤¥ó246ÅÀ 3·î5ÆüÈ¯Çä
ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÍÛ¸÷¤ÈÎ¹¤Îµ²±¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡ÈHotel Canovas¡É ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼¼Æâ³°¤òºÌ¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÏÊÀµ) ¤Ï¡¢²ÚÎï¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§»È¤¤¤«¤é¡È¿§¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë ¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹Á´7¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó36¥Ç¥¶¥¤¥ó246ÅÀ¤ò3·î5Æü¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁõ¾þÅ¯³Ø¤òÊñ³çÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÈHotel Canovas¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¡Ë¡É ¤È¤¤¤¦¡¢ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Áõ¾þ¥×¥ê¥ó¥È¤ä»É½«¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¿¥¡¢½ã¥ê¥Í¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¢¤µ¤é¤Ë²°Æâ³°¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹âÀÇ½ÁÇºà¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëË¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¤â¤È¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¡¢ÅìÀ¾¤ÎÁõ¾þÊ¸²½¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£
18¡Á19À¤µª¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ¾¢¤ä¡¢Åì²¤¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢Í³Íè¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ØGIVERNY¡Ê¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¡Ë¡Ù12¥Ç¥¶¥¤¥ó28ÅÀ¤ä¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿åÎ¶¤äÂçÃÀ¤Ê¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡¢´ö²¿³ØÊÁ¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î²°Æâ³°¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ØCORTI¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¡Ë¡Ù8¥Ç¥¶¥¤¥ó54ÅÀ¤Û¤«¡¢Å·Á³»å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ø¥ê¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ä¥Ä¥¤¡¼¥É¡¢¥Ö¡¼¥¯¥ì¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¤â¤Ä¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶õ´Ö¤Ë±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤ëÀÅ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥ß¥¿¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ÈÂçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º¸¡§¥«¡¼¥Æ¥ó¡§NEELA¡Ê¥Ë¡¼¥é¡Ëby¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\50,600/m¡¡Á´3¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò128Ñ
¥¹¥¶¥Ë»É½«¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛÎØ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±»É½«¥³¡¼¥É¤È±¢±ÆÉ½¸½¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¶õ´Ö¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16286
¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¡§ASTANA
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16287
±¦¡§ASTANA¡Ê¥¢¥¹¥¿¥Ê¡Ëby¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\51,370/m¡¡Á´3¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò138Ñ
Á¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥µ»Ë¡¤Î¥¤¥«¥Ã¥ÈÊÁ¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¥ê¥Í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16287
º¸¡§¥½¥Õ¥¡¡§BAGAN LIN¡Ê¥Ð¥¬¥ó ¥é¥ó¡Ë
¡¡¡¡by¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\37,840/m¡¡Á´2¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò132Ñ
ËÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ë¼Ê¤ò»ý¤Ä¸×ÊÁ¤¬ÁÇËÑ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤Ê¥ê¥Í¥ó¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16279
¡öÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ï2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16280
±¦¡§NESS¡Ê¥Í¥¹¡Ëby¡ØCORTI¡Ùindoor/outdoor
¡¡¡¡\59,620/m¡¡Á´4¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò140Ñ
²°Æâ³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÎò»ËÅª¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿åÎ¶ÊÁ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/corti/0000016270
É½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯3·î¸½ºßÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢39¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö³¤³°¤ÎÊÉ»æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆËÜÊª¤Î¼Á´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/showroom/
¡Ú±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:00¡¡¢¨Í½ÌóÀ©¡¡
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Åìµþ tomita TOKYO¡¡¡¡ TEL : 03-3273-7500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¡TEL : 06-6281-8481
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://reserva.be/tomita_showroom
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
https://space-infinity.jp/tomita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1923Ç¯( ÂçÀµ12Ç¯) Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë²¨»æ¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÉ½Áõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÛÃÏ¤ò°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï40¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/about
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6F A¡¦B¡¡¢©141-0022
TEL¡§03-5798-0081(Âå)¡¡FAX¡§03-5798-7488
»ö¶È½ê¡§ÅìµþËÜ¼Ò ¡¦ Âçºå»öÌ³½ê ¡¦ Ê¡²¬»öÌ³½ê ¡¦ ÀéÍÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡§tomita TOKYO ¡¦ Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://www.tominet.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§µÜËÜ¡¦»Õ°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6 ³¬ A¡¦B
TEL¡§03-5798-7483¡¡FAX¡§03-5798-7486
MAIL¡§miyamoto-k0305@tominet.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥È¥ß¥¿ MANUEL CANOVAS
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
¥È¥ß¥¿ ¥Ð¡½¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://space-infinity.jp/tomita/
ÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÏÊÀµ) ¤Ï¡¢²ÚÎï¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§»È¤¤¤«¤é¡È¿§¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë ¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹Á´7¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó36¥Ç¥¶¥¤¥ó246ÅÀ¤ò3·î5Æü¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
18¡Á19À¤µª¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ¾¢¤ä¡¢Åì²¤¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢Í³Íè¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ØGIVERNY¡Ê¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¡Ë¡Ù12¥Ç¥¶¥¤¥ó28ÅÀ¤ä¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿åÎ¶¤äÂçÃÀ¤Ê¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡¢´ö²¿³ØÊÁ¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î²°Æâ³°¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ØCORTI¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¡Ë¡Ù8¥Ç¥¶¥¤¥ó54ÅÀ¤Û¤«¡¢Å·Á³»å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ø¥ê¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ä¥Ä¥¤¡¼¥É¡¢¥Ö¡¼¥¯¥ì¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¤â¤Ä¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶õ´Ö¤Ë±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤ëÀÅ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥ß¥¿¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ÈÂçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º¸¡§¥«¡¼¥Æ¥ó¡§NEELA¡Ê¥Ë¡¼¥é¡Ëby¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\50,600/m¡¡Á´3¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò128Ñ
¥¹¥¶¥Ë»É½«¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛÎØ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±»É½«¥³¡¼¥É¤È±¢±ÆÉ½¸½¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¶õ´Ö¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16286
¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¡§ASTANA
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16287
±¦¡§ASTANA¡Ê¥¢¥¹¥¿¥Ê¡Ëby¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\51,370/m¡¡Á´3¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò138Ñ
Á¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥µ»Ë¡¤Î¥¤¥«¥Ã¥ÈÊÁ¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¥ê¥Í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16287
º¸¡§¥½¥Õ¥¡¡§BAGAN LIN¡Ê¥Ð¥¬¥ó ¥é¥ó¡Ë
¡¡¡¡by¡ØGIVERNY¡Ù
¡¡¡¡\37,840/m¡¡Á´2¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò132Ñ
ËÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ë¼Ê¤ò»ý¤Ä¸×ÊÁ¤¬ÁÇËÑ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤Ê¥ê¥Í¥ó¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16279
¡öÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ï2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/giverny/16280
±¦¡§NESS¡Ê¥Í¥¹¡Ëby¡ØCORTI¡Ùindoor/outdoor
¡¡¡¡\59,620/m¡¡Á´4¿§¡¡À¸ÃÏ¶Ò140Ñ
²°Æâ³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÎò»ËÅª¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿åÎ¶ÊÁ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/corti/0000016270
É½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯3·î¸½ºßÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢39¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö³¤³°¤ÎÊÉ»æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆËÜÊª¤Î¼Á´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/showroom/
¡Ú±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:00¡¡¢¨Í½ÌóÀ©¡¡
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Åìµþ tomita TOKYO¡¡¡¡ TEL : 03-3273-7500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¡TEL : 06-6281-8481
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://reserva.be/tomita_showroom
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
https://space-infinity.jp/tomita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1923Ç¯( ÂçÀµ12Ç¯) Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë²¨»æ¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÉ½Áõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÛÃÏ¤ò°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï40¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/about
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6F A¡¦B¡¡¢©141-0022
TEL¡§03-5798-0081(Âå)¡¡FAX¡§03-5798-7488
»ö¶È½ê¡§ÅìµþËÜ¼Ò ¡¦ Âçºå»öÌ³½ê ¡¦ Ê¡²¬»öÌ³½ê ¡¦ ÀéÍÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡§tomita TOKYO ¡¦ Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://www.tominet.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§µÜËÜ¡¦»Õ°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6 ³¬ A¡¦B
TEL¡§03-5798-7483¡¡FAX¡§03-5798-7486
MAIL¡§miyamoto-k0305@tominet.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥È¥ß¥¿ MANUEL CANOVAS
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/manuel%20canovas/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
¥È¥ß¥¿ ¥Ð¡½¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://space-infinity.jp/tomita/