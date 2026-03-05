【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「エンティティSEO」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343302/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「エンティティSEO」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
2026年、SEOは大きく変わります。
これまでの「Google検索順位を上げるSEO」から、
AIに引用される・推薦されるためのLLMO / AIO対策の土台へ。
検索順位の競争に加えて、
生成AIに“理解される競争”が始まっています。
本動画では、
? SEOをやっているつもりが
? 実はLLMO対策・AIO対策にもなる
“一石二鳥”の施策を解説します。
今回のテーマ
???? キーワード評価からエンティティ理解へ
???? 「この企業は何者か？」をAIが即理解できる状態へ
そのカギとなるのが
エンティティSEO です。
???? エンティティとは？
エンティティとは「実体・明確に区別された存在」のこと。Googleや生成AIは、単なるキーワード一致ではなく、「その言葉が指す実体は何か？」を理解して検索結果や回答を生成しています。
例：
「アップル」
・果物のリンゴ
・iPhoneのApple社
文脈から“実体”を判断しています。
つまりSEOは、
キーワード最適化 → 実体最適化へ
進化しているのです。
???? なぜエンティティがLLMO対策になるのか？
生成AIも、
・どの企業が
・どの分野の専門家で
・何に強いのか
を理解した上で引用・推薦を行います。
エンティティが曖昧な企業は、
AIの内部では「存在していない」に近い扱いになります。
一方で、
? 専門テーマが明確
? 情報が一貫している
? 発信が体系化されている
企業は、AIから引用されやすくなります。
???? エンティティを強くする3つの柱
(1) エンティティ（存在の明確化）
(2) EEAT（信頼証明）
(3) トピッククラスター（知識構造）
この3つは独立した施策ではありません。
企業のデジタル上の存在構造をつくる
“三位一体のSEO設計”です。
???? EEATが信頼を作る
EEATとは：
・Experience（経験）
・Expertise（専門性）
・Authoritativeness（権威性）
・Trustworthiness（信頼性）
一次情報・実績・監修者情報・外部評価などが揃うほど、
AIはその企業を信頼できる存在として認識します。
EEATが強くなれば、エンティティも強化されます。
???? トピッククラスターが専門性を証明する
トピッククラスターとは、
・中心テーマ（ピラーページ）
・関連テーマ（クラスターページ）
を内部リンクで体系化する構造です。
テーマの「広がり」と「深さ」が揃うことで、
AIはその企業を
「特定領域に強い存在」
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「エンティティSEO」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
2026年、SEOは大きく変わります。
これまでの「Google検索順位を上げるSEO」から、
AIに引用される・推薦されるためのLLMO / AIO対策の土台へ。
検索順位の競争に加えて、
生成AIに“理解される競争”が始まっています。
本動画では、
? SEOをやっているつもりが
? 実はLLMO対策・AIO対策にもなる
“一石二鳥”の施策を解説します。
今回のテーマ
???? キーワード評価からエンティティ理解へ
???? 「この企業は何者か？」をAIが即理解できる状態へ
そのカギとなるのが
エンティティSEO です。
???? エンティティとは？
エンティティとは「実体・明確に区別された存在」のこと。Googleや生成AIは、単なるキーワード一致ではなく、「その言葉が指す実体は何か？」を理解して検索結果や回答を生成しています。
例：
「アップル」
・果物のリンゴ
・iPhoneのApple社
文脈から“実体”を判断しています。
つまりSEOは、
キーワード最適化 → 実体最適化へ
進化しているのです。
???? なぜエンティティがLLMO対策になるのか？
生成AIも、
・どの企業が
・どの分野の専門家で
・何に強いのか
を理解した上で引用・推薦を行います。
エンティティが曖昧な企業は、
AIの内部では「存在していない」に近い扱いになります。
一方で、
? 専門テーマが明確
? 情報が一貫している
? 発信が体系化されている
企業は、AIから引用されやすくなります。
???? エンティティを強くする3つの柱
(1) エンティティ（存在の明確化）
(2) EEAT（信頼証明）
(3) トピッククラスター（知識構造）
この3つは独立した施策ではありません。
企業のデジタル上の存在構造をつくる
“三位一体のSEO設計”です。
???? EEATが信頼を作る
EEATとは：
・Experience（経験）
・Expertise（専門性）
・Authoritativeness（権威性）
・Trustworthiness（信頼性）
一次情報・実績・監修者情報・外部評価などが揃うほど、
AIはその企業を信頼できる存在として認識します。
EEATが強くなれば、エンティティも強化されます。
???? トピッククラスターが専門性を証明する
トピッククラスターとは、
・中心テーマ（ピラーページ）
・関連テーマ（クラスターページ）
を内部リンクで体系化する構造です。
テーマの「広がり」と「深さ」が揃うことで、
AIはその企業を
「特定領域に強い存在」