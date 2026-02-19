こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ペンでスタンプを押す×押した後に塗る！スタンプ用2WAYマーカー『ヌリン』2月中旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、スタンプの印面に色を塗る時や、スタンプを押した後の色塗りにも使えるスタンプ用2WAYマーカー『nurin（ヌリン）』（4本セット全4種・各990円 税込）を、2026年2月中旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
スタンプマーカー『ヌリン』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250803012233/
【 商品特長 】
■塗る用と押す用の2WAY仕様で、スタンプの色づけをもっと自由に
スタンプの印面にインクを塗るための「平筆」と、スタンプを押した後の色塗りに使える「細筆」を1本にまとめた、スタンプ専用の2WAYマーカーです。
「平筆」は、印面に密着しやすい平たいペン先で、ヘラのように“面”を当てて大きく塗ることができます。ムラが出にくく、インクがしっかりとのるため、スタンプをきれいに押すことができます。
一方、「細筆」はスリムなペン先で、スタンプを押した後に上から色を重ねることができます。
印面の色付けから、押した後のデコレーションまで、これ1本でスタンプのアレンジ幅がぐっと広がります。
▲スタンプを押した後のデコレーションにも
■水性染料でにじみにくいインクを採用
『ヌリン』は、水性染料でにじみにくいインクを使用しています。インクを塗布してからスタンプを押すまでの時間を考慮し、押した後にスタンプの跡がにじみにくく、擦れにくいよう、内容成分を最適なバランスで配合しました。
さらに、スタンプをより押しやすくするため、ペン先の形状も細部まで検討。インクとの相性を踏まえながら、美しいスタンプを表現できる仕様に仕上げています。
■お菓子をテーマにしたカラー展開
『ヌリン』は、お菓子をイメージしたカラーリングの4本セット。ラインアップは「アメリカンケーキ」「コスモキャンディ」「はんなりさくらもち」「パステルマカロン」の全4種です。それぞれビビッドカラーやパステルカラーなど、お菓子の世界観を表現した4色を1セットに。テーマごとに異なる色の組み合わせを楽しめます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/128692/128692_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
