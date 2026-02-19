日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どもの勉強場所」についてのアンケートを実施しました。受験シーズンや新生活の準備で、子どもの学習環境を見直す家庭も多い時期。勉強をする場所には「子ども部屋で集中」「リビングで見守りながら」など、各家庭の考え方や事情が表れます。現役ママは、どの場所を選んでいるのでしょうか。そこでママスタセレクトでは、「子どもの普段の勉強はどこでしていますか？」というアンケート調査を実施しました。選択肢には「リビング」「子ども部屋」「塾・学童・図書館」「その他」の4つを設定。581人から回答を得ました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1518861

■最多は「リビング学習」6割超

アンケートの結果、「リビング」と回答した人が63.0%と最多となりました。次いで「子ども部屋」が23.1%、「塾・学童・図書館など」が7.6%、「その他」は6.4%に。リビングを選択した方からは、「目が届く」「進捗が分かる」など、親が見守られる安心感を挙げる声が多く見られました。

■リビング学習のメリット「すぐ教えられる」「サボれない」

リビング学習のメリットとして多く挙がったのは、学習状況を把握しやすい点です。家事をしながら子どもの様子を見られる点は、日々忙しいママにとって大きなメリットといえるでしょう。

【コメント】「すぐに教えられる」「サボっていないか確認できる」「きょうだいがいて孤独感がない」

一方で、デメリットも挙げられています。

【コメント】「テレビなどの誘惑が多い」「きょうだいがいると気が散る」「テーブルが散らかりやすい」

■子ども部屋での学習のメリット「集中できる」

「子ども部屋」を選んだ家庭からは、勉強への集中のしやすさや自主性が評価されていました。特に自分で勉強を進められる子どもや高学年以降では、個室環境が合っているとの声があります。

【コメント】「勉強が好きな子なので、自室で集中している」

■リビング・自室以外

完全に部屋を分けず、気配を感じられる距離感で勉強をする家庭もありました。

【コメント】「書斎の一角に可動式の机を置いて勉強する」「コタツのある和室でやる」

■先輩ママの声をヒントに子どもに合った学習環境選びを

今回の調査では、6割以上の家庭の子どもがリビング学習を選択していました。一方で、集中力や自主性を重視して子ども部屋を選ぶ家庭、間取りを活かして工夫する家庭もあります。子どもの性格や成長段階、家庭の状況に合わせて、柔軟に学習環境を見直していくことが大切といえそうです。

【アンケート概要】実施期間：2026年1月17日～2026年1月18日（2日間）回答人数：581人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1518861

