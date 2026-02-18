こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ジャックジャンヌ』の5周年を記念した特番が3月18日（水）にYouTubeにて配信決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、少年歌劇シミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』の5周年を記念した特番を、3月18日（水）にYouTubeにて配信します。
ユーザーの皆さんから募集した『ジャックジャンヌについて石田スイ先生・十和田シン先生に聞いてみたいこと』に対する回答や、5周年アニバーサリー企画の発表など、4クラスが揃った豪華メンバーによる大ボリュームでお届けいたします！
3月18日（水）21時より、ジャックジャンヌ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開となります。
どうぞお楽しみに！
【番組タイトル】
ジャックジャンヌ5周年特番
【配信日時】
2026年3月18日（水）21時よりYouTubeにてプレミア公開
※どなたでも無料でご視聴いただけます。
【配信媒体】
ジャックジャンヌ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@JACKJEANNE
【出演】
寺崎裕香さん（クォーツ 立花希佐役）
岸尾だいすけさん（クォーツ 根地黒門役）
濱野大輝さん（オニキス 海堂岳信役）
植木慎英さん（オニキス 菅知聖治役）
広瀬裕也さん（ロードナイト 一ノ前衣音役）
神尾晋一郎さん（アンバー 田中右宙為役）
■配信記念キャンペーン開催！
特番の配信を記念して、出演キャスト6名の寄せ書きサイン色紙が当たるXキャンペーンを開催します！
【キャンペーン名】
ジャックジャンヌ5周年特番配信記念Xフォロー＆リポストキャンペーン
【応募期間】
2026年3月18日（水）特番配信終了後〜3月29日（日）23:59まで
【景品】
特番出演キャスト6名（寺崎裕香さん、岸尾だいすけさん、濱野大輝さん、植木慎英さん、広瀬裕也さん、神尾晋一郎さん）直筆サイン色紙 …3名様
【応募方法】
1. ジャンヌジャンヌ公式Xアカウント（@JACKJEANNE_JP）をフォロー
2. 特番終了後に投稿するキャンペーンポストをリポスト
※キャンペーンの注意事項や詳細はジャックジャンヌ公式サイトをご確認ください。
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
