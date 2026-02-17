パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」より、新色ケース「パステルグレー」カラーを2026年2月17日（火）に追加し発売いたします。

■ LEVELθ（レベル シータ）のケースカラーに「パステルグレー」を追加

「LEVELθ パステルグレー」ケースが新登場！柔らかな色味が部屋全体の雰囲気をやさしくまとめ統一感をプラスします。

■ パソコン工房一部の店舗でケースの展示機をご用意！

パソコン工房秋葉原本店で、「LEVELθ（レベル シータ）パステルグレー」ケースの展示機をご用意しております。質感やパフォーマンスをぜひ店頭でお確かめください。

■ 抜群のコスパ、広がる楽しみ。LEVELθ

LEVELθ（レベル シータ）は、これからPCでゲームを始めたい初心者からPCを買い替え予定の経験者まで、幅広い人にお送りする高コストパフォーマンスゲーミングPCです。 コスパを追求しながらも搭載パーツを厳選することで、ゲームを快適にプレイ可能なスペックを実現。コスパとスペック、デザインを兼ね備えたLEVELθでPCゲームをお楽しみください。

■ 安心のパックモデルもご用意！

パソコンをより身近に、長く使って頂くために、通常1年間無償保証を最大4年間にできる、「延長保証パックモデル」や、専門のスタッフがお伺いして開梱、設定・設置を代行する「出張設定設置サービスパックモデル」もご用意しています。

◇ 安心の長期延長保証パックはこちら

https://www.pc-koubou.jp/pc/hosyou_pack_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpay

◇ 出張設定設置サービスパックはこちら

https://www.pc-koubou.jp/pc/setup_pack_pc.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpay

■ 初心者にも安心のスターターキットをご用意

ゲームの楽しみを最大化するには、プレイヤーをサポートする優れたデバイスが必要です。 LEVELθ（レベル シータ）では、高性能でデザイン性に優れたゲーミングデバイスをオプションでご用意。 プレイヤーの素早い動きや、ゲーム内の細かな音、仲間へのメッセージをしっかり伝えることで、 快適でスムーズなゲームプレイを実現します。

■ LEVELθ（レベル シータ）の特徴

■ コストパフォーマンスに優れたCPUを採用

手軽にゲームを楽しめるパソコンを実現するため、リーズナブルでかつパフォーマンスに優れたCPU「インテル® Core™ プロセッサー」「AMD Ryzen™ プロセッサー」を採用。ゲームプレイにあたって十分な性能を発揮することはもちろん、マルチコア/マルチスレッドにより複数のプログラムを効率よく処理することが可能で、ボイスチャットや動画の配信などを行いながらでも快適にゲームをプレイすることができます。

■ゲームプレイに最適なグラフィックスカード

最新のゲームタイトルをフルHD解像度でプレイすることが出来るスペックかつコストパフォーマンスの高い、 AMD Radeon™グラフィックスカード、NVIDIA GeForce RTX™をゲーマーのために厳選採用いたしました。 さらにグラフィックスカードに搭載されているレイトレーシング機能やアップスケール技術により美麗なグラフィックスとレスポンスの良いゲームプレイを体験いただけます。 ゲームプレイに最適なスペックを搭載することにより、これからPCゲームを始めてみようという方でも安心です。

◇ LEVELθ（レベル シータ） 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/level_theta_m.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpay

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、LEVELθ（レベル シータ）のパステルグレーケース使用モデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M155-R45-LAX販売価格 ：149,800円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1197890&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 4500 / AMD B550 / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-M1AM-R77-RKX販売価格 ：229,700円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1198066&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / AMD Ryzen™ 7 7700 / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-M17M-147F-TK4X販売価格 ：284,700円※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1160527&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260217_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700F / インテル® B760 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp