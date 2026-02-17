こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
子どもの未来の笑顔のために！洗口液で始める新習慣 アース製薬から、『モンダミンKid's』をリニューアル
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、子どものオーラルケアをサポートする洗口液『モンダミンKid's』を2026年春に順次リニューアル発売します。
近年、お子様の歯の健康に対する保護者の方の意識は非常に高く、「手間は惜しまない」と考える方が52％、「出費は惜しまない」と考える方が45％に上ります。（※1）しかし、厚生労働省の調査によると現状では約30％の方が「歯みがき以外は何もしていない」という状況があり、洗口液の使用率は大人よりも低いのが実態です。（※2）お子様のオーラルケアは、歯ブラシでは届きにくい箇所へのみがき残しや、歯以外の粘膜部分に汚れが潜んでいるため、歯みがきだけでは不十分になりがちです。そこで、当社は簡単にお子様のむし歯予防ができ、またお子様自身が毎日使いたくなるような洗口液として、『モンダミンKid's』をリニューアル発売します。
【製品特長】
1.お子様のオーラルケアをサポート！クチュクチュだけで簡単むし歯予防
歯みがき後、適量を口に含んでクチュクチュすすぐだけで、液体が歯のすき間などお口全体にいきわたり、みがき残しをしっかり洗浄・むし歯予防ができます。
2.むし歯菌の増殖を抑制し、酸から歯を守るダブルコート成分配合
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPC（塩化セチルピリジニウム）の2つの成分が歯の表面をWでコートし、むし歯を予防します。
3.お子様が毎日続けやすいノンアルコール＆ジューシーな香味
ピリピリしないノンアルコールタイプで、お子様が抵抗なく使用できます。「ジューシーなぶどう味」と「ジューシーないちご味」は、毎日使いたくなる香味です。
4.使用シーンに楽しさを添える 『PEANUTS』 スヌーピーデザイン
幅広い世代に愛されている『PEANUTS』のキャラクター、スヌーピーとウッドストックをパッケージデザインに採用し、洗口液を使うお子様が楽しくなるようなポップで可愛らしいパッケージデザインに仕上げました。「ぶどう味」、「いちご味」それぞれの香味で違ったデザインをお楽しみいただけます。
【製品概要】
製品名：モンダミンKid'sぶどう味 250mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(G)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：250mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
製品名：モンダミンKid's いちご味 250mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(S)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：250mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
製品名：モンダミンKid'sぶどう味 600mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(G)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：600mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
【「ピーナッツ」とは】
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
※1：2025年3月自社調査（n=650）5段階で聴取し「とてもあてはまる」「ややあてはまる」の計
※2：厚生労働省の「令和4年 歯科疾患実態調査」より（n=2,709）
※3：年齢に応じたお手入れのこと
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイトhttps://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」
https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」
https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」
https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」
https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html
近年、お子様の歯の健康に対する保護者の方の意識は非常に高く、「手間は惜しまない」と考える方が52％、「出費は惜しまない」と考える方が45％に上ります。（※1）しかし、厚生労働省の調査によると現状では約30％の方が「歯みがき以外は何もしていない」という状況があり、洗口液の使用率は大人よりも低いのが実態です。（※2）お子様のオーラルケアは、歯ブラシでは届きにくい箇所へのみがき残しや、歯以外の粘膜部分に汚れが潜んでいるため、歯みがきだけでは不十分になりがちです。そこで、当社は簡単にお子様のむし歯予防ができ、またお子様自身が毎日使いたくなるような洗口液として、『モンダミンKid's』をリニューアル発売します。
1.お子様のオーラルケアをサポート！クチュクチュだけで簡単むし歯予防
歯みがき後、適量を口に含んでクチュクチュすすぐだけで、液体が歯のすき間などお口全体にいきわたり、みがき残しをしっかり洗浄・むし歯予防ができます。
2.むし歯菌の増殖を抑制し、酸から歯を守るダブルコート成分配合
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPC（塩化セチルピリジニウム）の2つの成分が歯の表面をWでコートし、むし歯を予防します。
3.お子様が毎日続けやすいノンアルコール＆ジューシーな香味
ピリピリしないノンアルコールタイプで、お子様が抵抗なく使用できます。「ジューシーなぶどう味」と「ジューシーないちご味」は、毎日使いたくなる香味です。
4.使用シーンに楽しさを添える 『PEANUTS』 スヌーピーデザイン
幅広い世代に愛されている『PEANUTS』のキャラクター、スヌーピーとウッドストックをパッケージデザインに採用し、洗口液を使うお子様が楽しくなるようなポップで可愛らしいパッケージデザインに仕上げました。「ぶどう味」、「いちご味」それぞれの香味で違ったデザインをお楽しみいただけます。
【製品概要】
製品名：モンダミンKid'sぶどう味 250mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(G)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：250mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
製品名：モンダミンKid's いちご味 250mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(S)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：250mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
製品名：モンダミンKid'sぶどう味 600mL
販売名：薬用モミデントコートこどもa(G)
分類：医薬部外品/洗口液
効能効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
内容量：600mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替
【「ピーナッツ」とは】
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
※1：2025年3月自社調査（n=650）5段階で聴取し「とてもあてはまる」「ややあてはまる」の計
※2：厚生労働省の「令和4年 歯科疾患実態調査」より（n=2,709）
※3：年齢に応じたお手入れのこと
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイトhttps://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」
https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」
https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」
https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」
https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
関連リンク
アース製薬
https://www.earth.jp/index.html