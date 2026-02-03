こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 にじさんじ所属VTuber 緑仙さんの製鉄所見学動画を公開
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、ANYCOLOR 株式会社が運営するVTuber グループ「にじさんじ※」所属の緑仙（りゅうしぇん）さんとのコラボ動画を制作し、東京FM のYouTube 公式チャンネルで公開しましたので、お知らせいたします。
動画では、緑仙さんが、日本で最初の民間鋳鋼工場であり、今では国内シェア100%である鉄道用車輪・車軸を製造している、関西製鉄所大阪地区（大阪）で、鉄道向け製品がどの様に作られているのか、製鉄所内を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学んで頂きました。ぜひご覧ください。
※「にじさんじ」とは
ANYCOLOR 株式会社が運営する人気VTuber / バーチャルライバーグループです。個性を活かした多種多様なインフルエンサーが所属し、約150 名のライバーがYouTube 等のプラットフォームで活躍。イベント、グッズ、楽曲制作などを展開しています。
▼「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します！〜大阪編〜＜前編>」
https://youtu.be/5u5w1qLmg-U?si=DKzP4zZ7nMx2_CjV
▼「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します！〜大阪編〜＜後編>」
https://youtu.be/9nEjIJ2Fjuw
（参考URL）
●緑仙
X
https://x.com/midori_2434?s=20
YouTube
https://www.youtube.com/@Ryushen
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
以 上
