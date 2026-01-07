羽村市に“病院でも整体でもない”新しい健康ステーション--疲労・睡眠・姿勢・眼の悩みを目的別に整える「リカバリーステーション」、1ヶ月プログラムを本格展開。
【2026年1月7日／東京都羽村市】リカバリーステーション羽村店（運営：株式会社オフィス裕）は、慢性的な疲労感、眠りの浅さ、姿勢・骨盤の乱れ、スマホ・PC由来の眼精疲労など、現代人に増える“複合的な不調”に対し、目的に合わせて整える「1ヶ月プログラム（30日設計）」の提供を本格化いたしました。
当店は朝6時～23時まで利用可能、12時～20時はスタッフが常駐し、初めての方でも安心して相談・利用できる体制を整えています。単発で終わらせず、継続できる形に落とし込むことで、“回復できる状態づくり”をサポートします。
※当サービスは医療行為ではなく、コンディショニングを目的としたサービスです。
背景｜「不調の原因が一つではない」時代に、整える“順番”が必要
「寝ても疲れが抜けない」「首・肩が重い」「頭がぼんやりする」「眠りが浅い」「目と脳が疲れる」などの悩みは、原因が一つではなく、生活習慣やコンディションの乱れが重なって起きるケースが少なくありません。
リカバリーステーションでは、“やみくもに通う”のではなく、目的に合わせて整える順番と頻度を設計し、30日という期間で実感につなげる導線を用意しました。
特徴｜リカバリーステーションが選ばれる3つの理由
1）目的別30日プログラムで「やることが明確」
初回体験で状態と目的を整理し、悩みの中心に合わせて、必要なケアを1ヶ月にまとめて設計。
「回数券やサブスクは迷う」という方でも、目的が明確な“30日”なら選びやすい設計です。
2）“まとめて整える”統合型アプローチ（目的に合わせて組み合わせ）
単一メニューに限らず、目的に合わせて複数のケアを組み合わせられる設計です。
※医療行為ではありません。効果には個人差があります。
3）朝6時～23時営業＋有人サポート（12時～20時）
忙しい方でも続けやすいよう、朝6時～23時まで利用可能。
さらに、12時～20時はスタッフが常駐し、利用方法の案内や相談対応を行います。
“セルフ利用のしやすさ”と“相談できる安心感”の両立を目指しました。
目的別「4つの30日プログラム」（提供開始）
リカバリーステーションでは、体験後の選択肢として、目的を明確にした30日設計のプログラムを展開しています。
・インナーリセットプログラム（巡り・コンディションの土台づくり）
・BBR30（Body & Brain Recovery Program 30）**（疲労・集中・眼・睡眠の土台づくり）
・美姿勢・骨盤リセット30（女性限定）
- Standard / Premium〈美肌セット〉の2プランを用意
・スリープデザイン30（寝つき・眠りの浅さ・朝のだるさを整える）
※料金・内容の詳細は公式サイトをご確認ください。
※各プログラムは医療ではなく、コンディショニングを目的としたサービスです。
初回体験メニュー（例）
「まずは試してみたい」という方に向け、目的別の体験メニューをご用意しています。
（詳細は公式サイトをご確認ください）
・疲労（眼・体・脳）回復体験：3,500円（税込）
・酸素＋選べるライト体験：2,200円（税込）
・1か月リセット体験（女性限定）：3,980円（税込）
・遺伝子検査付き特別体験（女性限定／期間・数量限定）：9,800円（税込）
店長コメント
不調は“年齢のせい”や“気合い不足”ではなく、回復の仕組みが崩れているサインかもしれません。
リカバリーステーションでは、目的に合わせて整え方を設計し、忙しい方でも続けやすい形でサポートしています。
ご相談ベースでも歓迎です。まずは今の状態を一緒に整理してみませんか。
店舗情報
店舗名：リカバリーステーション羽村店
所在地：東京都羽村市栄町3-3-3サクラモール1階
営業時間：6:00～23:00
有人対応：12:00～20:00
予約：公式サイト（LINE予約）
公式サイト：https://sakurafield.jp/recovery/station/
問い合わせ：電話 070-3322-9880（受付12:00～20:00）
運営：株式会社オフィス裕
