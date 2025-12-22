携帯電話保険市場は、端末保護需要の増加、請求処理のデジタル化、および8.4％の年平均成長率（CAGR）見通しに牽引され、2033年までに1,641億米ドルに急増すると予測されている

携帯電話保険市場は、端末保護需要の増加、請求処理のデジタル化、および8.4％の年平均成長率（CAGR）見通しに牽引され、2033年までに1,641億米ドルに急増すると予測されている