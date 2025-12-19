¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢AI¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNEOBANK ai¡×¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¡
¡ÖNEOBANK ai¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¡Öd NEOBANK ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¡×¤Î¶ä¹Ô¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼è°ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ë¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¼êÂ³¤¤äÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÎã
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿¶¹þ¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¤ª¼êÂ³¤²èÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤ÏÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡¡°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´Äó¶¡³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´Ö
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
°Ê²¼¤ÎÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤¿¤Î¤¦¤Á¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Ç§¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃê¤»¤ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¡§
¥¤¥Á¥´»ÙÅ¹¡Ê101¡Ë¡¢¥Ö¥É¥¦»ÙÅ¹¡Ê102¡Ë¡¢¥ß¥«¥ó»ÙÅ¹¡Ê103¡Ë¡¢¥ì¥â¥ó»ÙÅ¹¡Ê104¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´»ÙÅ¹¡Ê105¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê»ÙÅ¹¡Ê107¡Ë¡¢¥á¥í¥ó»ÙÅ¹¡Ê108¡Ë¡¢¥¥¦¥¤»ÙÅ¹¡Ê109¡Ë¥¤¥ë¥«»ÙÅ¹¡Ê207¡Ë¥¯¥¸¥é»ÙÅ¹¡Ê403¡Ë
¢£±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öd NEOBANK½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¥Û¡¼¥à²èÌÌ²¼Éô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊç½¸°ÆÆâ¤ò³«¤¯
¡Ö¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¢£¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯£²·î¤è¤ê½ç¼¡
¢£¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È³«»Ï¤Î¤´Ï¢Íí
¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ø¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢PushÄÌÃÎ¤Ç¥Æ¥¹¥È³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Î²èÌÌ¤Ë¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¼ï¤´Ãí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼Êç½¸¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥Ù¡¼¥¿ÈÇ ÍøÍÑµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼Êç½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251219_004772/
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¡
¤³¤Î¤¿¤Ó¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¢¡Öd NEOBANK ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¡×¤Î¶ä¹Ô¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼è°ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ë¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¼êÂ³¤¤äÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÎã
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿¶¹þ¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¤ª¼êÂ³¤²èÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤ÏÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡¡°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´Äó¶¡³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´Ö
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
°Ê²¼¤ÎÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤¿¤Î¤¦¤Á¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Ç§¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃê¤»¤ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¡§
¥¤¥Á¥´»ÙÅ¹¡Ê101¡Ë¡¢¥Ö¥É¥¦»ÙÅ¹¡Ê102¡Ë¡¢¥ß¥«¥ó»ÙÅ¹¡Ê103¡Ë¡¢¥ì¥â¥ó»ÙÅ¹¡Ê104¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´»ÙÅ¹¡Ê105¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê»ÙÅ¹¡Ê107¡Ë¡¢¥á¥í¥ó»ÙÅ¹¡Ê108¡Ë¡¢¥¥¦¥¤»ÙÅ¹¡Ê109¡Ë¥¤¥ë¥«»ÙÅ¹¡Ê207¡Ë¥¯¥¸¥é»ÙÅ¹¡Ê403¡Ë
¢£±þÊçÊýË¡
°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öd NEOBANK½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¥Û¡¼¥à²èÌÌ²¼Éô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊç½¸°ÆÆâ¤ò³«¤¯
¡Ö¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¢£¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯£²·î¤è¤ê½ç¼¡
¢£¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È³«»Ï¤Î¤´Ï¢Íí
¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ø¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢PushÄÌÃÎ¤Ç¥Æ¥¹¥È³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Î²èÌÌ¤Ë¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¼ï¤´Ãí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼Êç½¸¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥Ù¡¼¥¿ÈÇ ÍøÍÑµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ÖNEOBANK ai¡×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥¿¡¼Êç½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251219_004772/
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å