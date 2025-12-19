¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¡õAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ
¡Á12·î18Æü(ÌÚ)¤«¤é12·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Á
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤«¤é12·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÁí³Û5,000±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó(¢¨)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßÊ¬¤¬ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF¤ÎÂÐ¾Ý¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://nosh.jp/sns-promotion?key=202512&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202512
¡Ê¢¨¡ËËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÊ¿Æü¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»öµ¢¤ê¤ÎÍ¼¿©¤â¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¿©»ö¤ò¡¢¤´¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡Ö¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³µÍ×
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡§¡Önosh¡×³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Û
¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤ÎÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯Áí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò½é¤á¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷
¡¦±þÊçÊýË¡¡§°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¡Önosh¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ
URL¡§https://nosh.jp/sns-promotion?key=202512&utm_source=press&utm_medium=sns&utm_campaign=202512
(¢¨)ËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Û
°Ê²¼¤Înosh¸ø¼°SNS¤«¤éËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßÊ¬¤¬20Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¡Á12·î28Æü(Æü)23:59
¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§20Ì¾
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡ãX¤«¤é»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡ä
¡ nosh¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://twitter.com/nosh_fresh¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£¤ªÂê¡§#¥Ê¥Ã¥·¥å ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×
¡ãInstagram¤«¤é»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡ä
¡ nosh¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://www.instagram.com/nosh_fresh¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í
£¤ªÂê¡§#¥Ê¥Ã¥·¥å ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×
¡ãThreads¤«¤é»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡ä
¡ nosh¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://www.threads.net/@nosh_fresh¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È
£¤ªÂê¡§#¥Ê¥Ã¥·¥å ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å¸ø¼°SNS
X¡§https://twitter.com/nosh_fresh
Instagram¡§https://www.instagram.com/nosh_fresh/
Facebook¡§https://www.facebook.com/plus.nosh.jp/
Threads¡§https://www.threads.net/@nosh_fresh
Pinterest¡§https://www.pinterest.jp/nosh_fresh/
LINE¡§https://page.line.me/049kpatj
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.4²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/
