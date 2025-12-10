Âç³¢Æü¤Ëµþ²¦Àþ¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡ÁÎ×»þºÂÀÊ»ØÄêÎó¼Ö¡Öµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ¡×¤ò·×£´ËÜ±¿¹Ô¡Á¡¡µþ²¦¥Ð¥¹¡Ê³ô¡Ë¤Ç¤Ï¿¼Âç»û¤Ø¤Î½é·ØÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô

¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é·ØÅù¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ­¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢Âç³¢Æü¤Ëµþ²¦Àþ¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú½ªÌë±¿Å¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û

­¡µþ²¦Àþ¡Ê¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¡Ë¤Ç³Æ±ØÄä¼Ö¤ò³µ¤Í£¶£°Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô

­¢µþ²¦Àþ¤Ç¡¢¿·½ÉÈ¯¹âÈø»³¸ý¹Ô¤­¤ÎÎ×»þºÂÀÊ»ØÄêÎó¼Ö¡Öµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ¡×¤ò·×£´ËÜ±¿¹Ô

­£µþ²¦¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ä´ÉÛ±ØËÌ¸ý¡¦¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±ØËÌ¸ý¤È¿¼Âç»û¤ò·ë¤Ö½é·ØÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô

­¤¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡¦¥ê¥Õ¥È¤Î½é·ØÎ×»þ±Ä¶È¤ò¼Â»Ü

­µ¡¥Îó¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

£±¡¥½ªÌë±¿Å¾¤Î¼Â»Ü

¡Ê£±¡ËÆüÄø

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë

¡Ê£²¡Ë¶è´Ö

µþ²¦Àþ¡§¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö

¢¨°æ¤ÎÆ¬Àþ¡¢ÁêÌÏ¸¶Àþ¡¢¶¥ÇÏ¾ìÀþ¡¢Æ°Êª±àÀþ¡¢¿·Àþ¿·½É¡Áºû筭´Ö¡¢ËÌÌî¡Áµþ²¦È¬²¦»Ò´Ö¤Ç¤Ï½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ê£³¡Ëµþ²¦Àþ½ªÌë±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¿·½É¡Á¹âÈø»³¸ý´Ö¤Ç¤Ï¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤ò³µ¤Í£¶£°Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ê£´¡Ëµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¿·½ÉÈ¯¹âÈø»³¸ý¹Ô¤­¤ÎÎ×»þºÂÀÊ»ØÄêÎó¼Ö¡Öµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ¡×¤ò£´ËÜ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

­¡¡Öµþ²¦¥é¥¤¥Ê¡¼·Þ½Õ¹æ¡×¤Î³Æ±Ø»þ¹ïÉ½







¢¨¿·½É¡¦ÌÀÂçÁ°¤ÏÈ¯»þ¹ï¡¢ÉÜÃæ°ÊÀ¾¤ÎÄä¼Ö±Ø¤ÏÃå»þ¹ï¤òµ­ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡¢¿·½É±Ø£²ÈÖÀþ¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ÉÜÃæ¤Þ¤Ç¤ÏºÂÀÊ»ØÄê·ô¤¬É¬Í×¤Ê¶è´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÜÃæ°ÊÀ¾¤Ï¡¢ºÂÀÊ»ØÄê·ô¤Ê¤·¤Ç¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë

­¢ºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¡¡

£´£±£°±ß ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¡¢¾è¼Ö·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

­£ºÂÀÊ¿ô

£´£³£¶ÀÊ¡ÊËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë

­¤¹ØÆþÊýË¡¡¦´ü´Ö







¢¨·ôÇäµ¡¤ÎÈ¯Çä½ªÎ»¤ÏÈ¯¼Ö1¡Á5Ê¬Á°¤Ç·ôÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¾ÜºÙ¤Ïµþ²¦¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹HP¡Êhttps://www.keio-ticketless.jp/keio-web/top.xhtml¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨µþ²¦¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ¥ÀèÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÈ¯Çä³«»ÏÆü¤Î6:00¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

£²¡¥Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎó¼Ö±¿¹Ô

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤È¤â¤ËÅÚÍË¡¦µÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

­¶¡¥¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

£±¡¥¿¼Âç»û¤Î½é·ØÎ×»þ¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡Ê£±¡ËÆâ¡¡ÍÆ

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²¼µ­¤Î¶è´Ö¤Ç½é·ØÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò³µ¤Í£²£³»þÁ°¸å¤«¤é£²£µ»þÂæ¤Î´Ö¡¢±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¿¼Ìë¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¹¤Ë¤´¾è¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢Åö³º¶è´Ö¤ÎÉáÄÌ±¿ÄÂ¤ÈÆ±³Û¤Î¿¼Ìë³äÁý±¿ÄÂ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ê³µ¤Íµþ²¦Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ö³Ö¤Ç¤Î±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë

¡Ê£²¡Ë¶è¡¡´Ö

­¡Ä´ÉÛ±ØËÌ¸ý¡Á¿¼Âç»û

­¢¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±ØËÌ¸ý¡Á¿¼Âç»û

£²¡¥Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ï¡¢ÆüÍË¡¦½ËÆü¥À¥¤¥ä¡Ê°ìÉô¤ÎÏ©Àþ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨Ä´ÉÛ¡¦Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£±£²·î£²£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÅÚÍË¥À¥¤¥ä¤Ç¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

­·. Âç³¢Æü¡¦¸µÆü¤Î¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡¦¥ê¥Õ¥È±¿¹Ô»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

£±.¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü(¿å)¤Ï¡¢£¸¡§£°£°¡Á£±£·¡§£³£°¤Þ¤Ç±¿¹Ô¸å¡¢°ìÃ¶µÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°¡§£°£°¡ÁÍâÇ¯£±·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë£±£¸¡§£°£°¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£

£².¥ê¥Õ¥È

£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü(¿å)¤Ï¡¢£¹¡§£°£°¡Á£±£¶¡§£°£°¤Þ¤Ç±¿¹Ô¸å¡¢°ìÃ¶µÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍâÇ¯£±·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë£µ¡§£°£°¡Á£±£·¡§£³£°¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£



ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

µþ²¦ÅÅÅ´ ¹­ÊóÉô

TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp