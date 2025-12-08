ウィルカーソン賞　アジア太平洋の国際関係に関する論文の公募　Wilkerson Award 　Essay Award on Asia-Pacific International Relations　-- 学習院女子大学 国際学研究所

アジア太平洋地域における外交・安全保障、経済、社会・文化交流など、国際関係に関するテーマを対象とする論文を日本の大学大学院に在籍する全学生から募集します。

本賞は、Lawrence Wilkerson 氏 (※1) による、学習院女子大学（※2）国際学研究所への寄付によって設けられたものです。

日本の大学生・大学院生の研究活動を奨励すると共に、その成果を英訳して広く世界へ公表することを目的としています。アジア太平洋の国際関係に関わるテーマで、独創性、実証性に優れた論文の投稿を期待しています。

※1　ブッシュ政権時期パウエル国務⻑官の首席補佐官を務めた後、ウィリアム&メリー大学にて教鞭をとる。

※2　2026年度より学習院大学国際文化交流学部へ再編予定。

募集要項

◇テーマ

アジア太平洋地域における外交・安全保障、経済、社会・文化交流など、国際関係に関するテーマを対象とする。

受賞者には賞金5万円が授与。

また受賞論文は英訳されて次年度の The Gakushuin Journal of International Studies に掲載される。

◇応募資格

日本の大学に所属している大学生・大学院生

◇募集期間

2025年11月 〜 2026年2月末日

◇言語

日本語もしくは英語

◇論文の形式

学習院女子大学国際学研究所HPの"Call for Papers"を参照すること。

◇審査・発表

査読 (2名) を経て、2026年3月上旬に発表。

◇個人情報の取り扱いについて

提出された個人情報は論文審査に関わる目的以外に使用されることはありません。

なお、入賞者の所属、名前、顔写真等に関しては、研究所 HP や印刷物において公表されることがあります。

◇注意事項

・二重投稿、剽窃は審査対象外となりますのでご注意ください。

・論文の投稿に際しては、著作者は論文に関する複製及び公衆送信をThe Gakushuin Journal of International Studies 編集委員会に許諾したものとみなします。また編集委員会が複製及び公衆送信を第三者に委託した場合も同様です。

▼本件に関する問い合わせ先

学習院女子大学国際学研究所

住所：東京都新宿区戸山3-20-1

TEL：03-3203-7402

メール：gwc-iis@gakushuin.ac.jp

