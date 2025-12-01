こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
先行3区とあわせて約1,640店舗が対象に！さらにエリアを拡大し、東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）で「お店価格で出前館」が12/1スタート！
〜 5区では約790店舗が参加！使いやすいサービスを目指し、さらなる対象エリア・店舗の拡大を目指します 〜
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、お店と同じ商品価格でデリバリーする「お店価格で出前館」のトライアルエリアを新たに拡大し、東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）の約790店舗を対象に、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）にて実施いたします。先行でトライアルを開始していた東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）でも新たに参加店舗が拡大し、これにより8区あわせて約1,640店舗が「お店価格で出前館」の対象となります。
◾️ 対象はあわせて約1,640店舗。5都市・東京都内3区を経て、対象エリアをさらに拡大！
フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただくために、出前館では従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格でご注文いただけるトライアル「お店価格で出前館」を開始いたしました。9月よりトライアル実施した5都市（茨城県つくば市・静岡県浜松市・愛知県名古屋市・兵庫県神戸市・福岡県北九州市）、11月よりトライアル実施している東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）では、多くの参加店舗で注文数が大幅に増加し、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいています。
※参考：出前館、デリバリーも店頭と変わらない価格に！ 5都市で「お店価格で出前館〜おうちで楽しむまちグルメ〜」トライアル開始
https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20250901_omisekakaku.html
東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）で約760店舗が参加する「お店価格で出前館」、11/1より新たにトライアル開始！
https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20251031_omisekakaku.html
このたび、2025年12月1日より対象エリアをさらに拡大した東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）でも、新たにトライアルを開始いたします。「価格の壁を無くして、多くの方にデリバリーを使っていただきたい」という出前館が掲げる趣旨にご賛同いただいた加盟店約790店舗が対象となります。これにより、東京都内8区で約1,640店舗が「お店価格」でご注文可能となりました。（店舗数は2025/12/1時点。3区と5区でトライアル実施時期が異なります）
◼️ 出前館なら商品代金＋送料でお届け！
出前館は、シンプルで分かりやすい“商品代金+送料※1“という料金体系となっており、本トライアルでも“お店価格＋送料※1“が適用され、ご注文から約30分で商品をお届けいたします。対象店舗はサービス画面上で「お店価格」と表示され、幅広いラインナップの料理がお店価格でお楽しみいただけます。
◾️ デリバリーもお店価格で。「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現に向けた挑戦
少子高齢化や女性の社会進出、ライフスタイルの多様化などを背景に、食事や食品のデリバリー需要は確実に増加しており、フードデリバリー市場は成長を続けています。食のバラエティを豊かにするだけでなく、小さなお子さまがいらっしゃったり、体調が悪かったり、気軽な外食が難しい場面を含め、日常の中で「デリバリーをもっと楽しみたい」と感じている多くの方の声に応えるべく、ユーザーの価格面における負を解消し、さらなる対象エリア・店舗の拡大を推進し、「デリバリーの日常化」を目指して本トライアルに取り組みます。
出前館は、ユーザー、加盟店、配達員がそれぞれメリットを享受できる持続可能なエコシステムを構築することで、コーポレートビジョン「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現を目指し、地域の人と人を繋ぎ、幸せな時間をお届けする存在として、便利で選ばれるサービスを追求してまいります。
◾️ 「お店価格で出前館」 東京都内5区トライアル 詳細
・期間：2025年12月1日（月）〜 2026年2月28日（土）
・内容：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供
・対象エリア：東京都（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）※2
・港区・新宿区・渋谷区は、2025年11月1日（土）〜2026年1月31日（土）で同トライアルを実施中
・対象店舗数：約790店舗※3
・料金体系：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）※1
・”お店価格”とは？
…加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
※1：送料は変動価格制で、ご注文金額や配達距離、需給のバランス等を総合的に判断してオーダーごとに決定されます。現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生します。
※2：エリア内には対象外の店舗があります。
※3：一部店舗では開始日が数日遅れる場合があります。
◾️ ご参考
インターネット調査「フードデリバリーの利用状況に関する実態調査」（実施：合同会社YUM JAM、2025年4月、n＝551）によると、「フードデリバリーサービスの利用に関して不満はありますか？（複数回答可）」の質問に対して、最も多かった回答が「実店舗よりも価格が高い」（81.3%）という結果となっています。
出典：https://www.atpress.ne.jp/news/437056
【本トライアルについて】
・本トライアルは予告なく変更・中止となる場合がございます。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、お店と同じ商品価格でデリバリーする「お店価格で出前館」のトライアルエリアを新たに拡大し、東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）の約790店舗を対象に、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）にて実施いたします。先行でトライアルを開始していた東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）でも新たに参加店舗が拡大し、これにより8区あわせて約1,640店舗が「お店価格で出前館」の対象となります。
◾️ 対象はあわせて約1,640店舗。5都市・東京都内3区を経て、対象エリアをさらに拡大！
フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただくために、出前館では従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格でご注文いただけるトライアル「お店価格で出前館」を開始いたしました。9月よりトライアル実施した5都市（茨城県つくば市・静岡県浜松市・愛知県名古屋市・兵庫県神戸市・福岡県北九州市）、11月よりトライアル実施している東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）では、多くの参加店舗で注文数が大幅に増加し、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいています。
※参考：出前館、デリバリーも店頭と変わらない価格に！ 5都市で「お店価格で出前館〜おうちで楽しむまちグルメ〜」トライアル開始
https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20250901_omisekakaku.html
東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）で約760店舗が参加する「お店価格で出前館」、11/1より新たにトライアル開始！
https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20251031_omisekakaku.html
このたび、2025年12月1日より対象エリアをさらに拡大した東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）でも、新たにトライアルを開始いたします。「価格の壁を無くして、多くの方にデリバリーを使っていただきたい」という出前館が掲げる趣旨にご賛同いただいた加盟店約790店舗が対象となります。これにより、東京都内8区で約1,640店舗が「お店価格」でご注文可能となりました。（店舗数は2025/12/1時点。3区と5区でトライアル実施時期が異なります）
◼️ 出前館なら商品代金＋送料でお届け！
出前館は、シンプルで分かりやすい“商品代金+送料※1“という料金体系となっており、本トライアルでも“お店価格＋送料※1“が適用され、ご注文から約30分で商品をお届けいたします。対象店舗はサービス画面上で「お店価格」と表示され、幅広いラインナップの料理がお店価格でお楽しみいただけます。
◾️ デリバリーもお店価格で。「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現に向けた挑戦
少子高齢化や女性の社会進出、ライフスタイルの多様化などを背景に、食事や食品のデリバリー需要は確実に増加しており、フードデリバリー市場は成長を続けています。食のバラエティを豊かにするだけでなく、小さなお子さまがいらっしゃったり、体調が悪かったり、気軽な外食が難しい場面を含め、日常の中で「デリバリーをもっと楽しみたい」と感じている多くの方の声に応えるべく、ユーザーの価格面における負を解消し、さらなる対象エリア・店舗の拡大を推進し、「デリバリーの日常化」を目指して本トライアルに取り組みます。
出前館は、ユーザー、加盟店、配達員がそれぞれメリットを享受できる持続可能なエコシステムを構築することで、コーポレートビジョン「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現を目指し、地域の人と人を繋ぎ、幸せな時間をお届けする存在として、便利で選ばれるサービスを追求してまいります。
◾️ 「お店価格で出前館」 東京都内5区トライアル 詳細
・期間：2025年12月1日（月）〜 2026年2月28日（土）
・内容：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供
・対象エリア：東京都（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）※2
・港区・新宿区・渋谷区は、2025年11月1日（土）〜2026年1月31日（土）で同トライアルを実施中
・対象店舗数：約790店舗※3
・料金体系：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）※1
・”お店価格”とは？
…加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
※1：送料は変動価格制で、ご注文金額や配達距離、需給のバランス等を総合的に判断してオーダーごとに決定されます。現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生します。
※2：エリア内には対象外の店舗があります。
※3：一部店舗では開始日が数日遅れる場合があります。
◾️ ご参考
インターネット調査「フードデリバリーの利用状況に関する実態調査」（実施：合同会社YUM JAM、2025年4月、n＝551）によると、「フードデリバリーサービスの利用に関して不満はありますか？（複数回答可）」の質問に対して、最も多かった回答が「実店舗よりも価格が高い」（81.3%）という結果となっています。
出典：https://www.atpress.ne.jp/news/437056
【本トライアルについて】
・本トライアルは予告なく変更・中止となる場合がございます。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp