日本のプレハブ建築の市場規模、シェア分析、成長、動向およびメーカー（2025-2035年）
KD Market Insightsは、『日本のプレハブ建築市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための材料となります。この調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの市場攻略（GTM）戦略を理解しています。
日本のプレハブ建築市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.5%を予測し、2035年末までに250億2,000万米ド ルの市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は179.8億ドル。
日本のプレハブ建築市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のプレハブ建築市場は、持続可能な都市開発、労働力不足の解決、迅速な建設効率に対する国家的な取り組みによって大きく成長しています。プレハブ建築とは、工場などの管理された環境で建築部材を製造し、現場で組み立てる建築方式であり、日本の住宅、商業、産業分野で伝統的な建設方法の代替として注目されています。
日本は長年、モジュール建築やプレハブ住宅技術の世界的先駆者として知られています。エンジニアリング、精密製造、耐震技術における長い歴史が、工場生産による高品質で環境配慮型のモジュール構造物の発展を支えてきました。プレハブ化により、建設時間や材料廃棄物が削減されるだけでなく、コスト予測精度、エネルギー効率、デザインの柔軟性も向上します。これは、日本の密集した都市環境や災害が多い地域において特に重要です。
また、政府がグリーン成長戦略2050の一環として低炭素建設や持続可能な建築技術を推進しており、公共インフラ、住宅、商業プロジェクトにおけるプレハブ建築の導入が加速しています。
市場規模とシェア
日本は世界でも最も成熟し、技術的に進んだプレハブ市場の一つです。住宅、産業、公共施設など多様な分野で広く普及しており、コスト効率と工期短縮のニーズが市場成長を支えています。
住宅分野は最大の市場シェアを占めており、モジュール住宅、アパート、スマート住宅ソリューションへの需要が増加しています。高齢化社会と熟練労働者不足が続く中、工場生産方式の採用がさらに進んでいます。
商業分野では、オフィス、商業施設、医療施設、仮設施設などにプレハブシステムが使用される機会が増えています。また、プレハブ橋、学校、災害救援シェルターなどのインフラプロジェクトも、日本が復旧力と迅速性を重視していることを反映しています。
主要な建設会社やモジュール住宅メーカーは、プレハブ工程の効率化を図るために自動化やデジタル建設技術、BIM（Building Information Modeling）への投資を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334622&id=bodyimage1】
成長ドライバー
労働力不足と高齢化：高齢化による建設業の人手不足を背景に、自動化・プレハブ化への需要が増加。
都市化と土地の制約：プレハブ化は高層住宅開発や都市空間の効率的利用に貢献。
