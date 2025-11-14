2025年11月11日（火）スイス・ジュネーブで行われた宝飾品オークションで、「メロンブルー」と呼ばれる9.51カラットのファンシー・ビビッド・ブルーダイヤモンドが約39億円 で落札されました。カラーダイヤモンドの価格が世界的に高騰する中、日本でもダイヤモンドや宝石売却への関心が急速に高まっています。

株式会社Tieel（東京都中央区）が運営する「買取専門店おもいお」には、米国宝石学会（GIA）が認定する GIA-GG 資格を持つ宝石専門鑑定士が在籍し、素材の重さだけでは決まらない "ダイヤモンドや宝石の本来の価値”を見極める査定を行っています。

■背景

39億円のブルーダイヤ落札にみる“カラーダイヤモンドの価値”の強さ

オークションで約39億円という高額で落札されたブルーダイヤは、カラーダイヤモンドの価値が世界的に再評価されている象徴ともいえる存在です。・落札されたブルーダイヤは 9.51ct・Fancy Vivid Blue の最高ランクに位置づけられ、天然カラーダイヤの中でも極めて稀少性が高い。・ダイヤモンドは株式や為替のように供給量を調整できない希少資源であり、自然界が生み出す“実物資産”としての価値を持つ。・特にインフレ局面では価値が下がりにくく、資産を守る「価値保存性の高い資産」として注目が集まっている。また近年、家庭内の整理や終活の流れから、「価値を知らないまま眠らせているジュエリーをどうにかしたい」という相談が急増しています。

日本でも高まる“ダイヤモンドや宝石の売却ニーズ

近年、日本ではダイヤモンドや宝石を手放す動きが加速しています。背景には、複数の市場変化が重なっています。金価格が過去最高値を更新し、地金売却が前年比で大幅に増加している。・円安の影響で、中古宝石やブランドジュエリーの輸出需要が拡大している。・メルカリなどフリマアプリの普及により、“家に眠るアクセサリーを見直す”動きが広く一般化している。・遺品整理や終活の浸透によって、相続品としての宝石査定が日常的になってきている。・2030年に向けたサステナブル消費の高まりを背景に、リユース市場全体が年々拡大している。こうした背景に加え、今回の39億円ブルーダイヤ落札が大きく報じられたことで、 「ダイヤモンドや宝石にも思わぬ価値があるのでは？」という意識が一層高まりました。おもいおでもダイヤモンドや宝石に関する問い合わせが増加しており、「まずはどれくらいの価値があるのか知っておきたい」「売るか迷っている」という声が多く寄せられています。

おもいおには GIA-GG（米国宝石学会鑑定士資格） を持つ専門鑑定士が在籍しており、宝石一つひとつの「本来の価値」を総合的に評価いたします。 金・プラチナといった地金はもちろん、色・透明度・カラット・カット・処理の有無・デザイン・ブランド性 など、多角的な基準を用いて査定しております。これまでに 30,000点以上の買取実績 があり、Google口コミでも400件以上・★4.8 （2024年11月時点）と高い評価をいただいています。 初めてご利用される方や、相続で受け継がれたジュエリーをお持ち込みされる方も多く、「丁寧に説明してくれて安心できた」「想像以上の価格になってうれしかった」といったお声を数多くいただいております。また、鑑別書のないダイヤモンド・宝石や壊れたジュエリーでも査定が可能 です。多くの買取店では“重さだけ”で価格が決まるケースが少なくありませんが、おもいおではダイヤモンド・宝石の品質や希少性を適正に評価し、重さだけではわからない価値をしっかり見極めて査定いたします。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回のブルーダイヤ落札は、カラーダイヤモンドの価値が世界的に需要が高まっていることを示す出来事でした。日本でも相続や終活の場面で、お持ちのダイヤモンドや宝石の“今の価値をきちんと知りたい”というご相談が増えています。特にダイヤモンドや宝石は、重さだけでは判断できない価値がつくケースも多く、専門的な査定が重要です。ダイヤモンド・宝石は、見てもらうことで初めて本来の価値が動き出します。迷われている方も、どうぞお気軽にご相談ください。」

ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドなどの宝石、さらに金・プラチナ製品やブランドジュエリーまで幅広く対応。査定に関する費用やキャンセル料はすべて無料のため、価値を確かめるだけでも安心してご利用いただけます。今こそ、ご自宅に眠る宝飾品の価値を見直す絶好の機会です。

