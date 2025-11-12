スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、事業所：奈良県橿原市、代表取締役社長：大野 範子)は、入浴剤ブランド「汗かきエステ気分」より、著名イラストレーター Ricco.(リッコ)氏がデザインを手がけた限定パッケージ『汗かきエステ気分 夢見桜』を、2026年12月1日より数量限定3万個で発売いたします。春を感じるやさしい桜の香りと幻想的な夜桜デザインで、冬夜に香りで“ととのう”バスタイムを提供して、お風呂時間を“夢のようなひととき”へと誘います。





汗かきエステ気分 夢見桜





■新商品「汗かきエステ気分 夢見桜」の特徴

「汗かきエステ気分」シリーズは、気楽にエステ気分が味わえるバスアイテムをコンセプトに、累計販売数1,500万個突破(※自社販売実績／2014年9月～2025年7月)を誇る人気バスソルトで、今回の限定品「夢見桜」は、夜に咲く桜をイメージした幻想的な香りをモチーフに、心をときほぐすやさしいフローラルノートで仕上げました。白濁したミルキーピンクの湯色が癒しの空間を演出し、1日の終わりに“夢見心地のやすらぎ”を届けます。









■Ricco.氏描き下ろしの限定デザイン

デザインを担当したのは、柔らかな色彩と繊細なタッチで女性たちから高い人気を誇るイラストレーター Ricco.(リッコ)氏。今回のテーマは「夜桜と湯けむりの幻想的な夢のようなお風呂時間」。“自分をととのえるひととき”を感じさせる上品で可憐な世界観を描き、湯けむりの中でふんわりと咲き誇る桜を繊細に表現しています。開封した瞬間から春の香りとときめきを感じる華やかなパッケージは、バスルームのインテリアとしても映え、自分へのご褒美や贈り物にも最適です。

















■イラストレーター Ricco. 氏 プロフィール

柔らかな色使いと繊細な表情で描く女性像が人気を集め、雑誌・コスメ・ファッションブランドなど幅広く活躍中。チョコレートブランド「GODIVA」のパッケージデザインや高級アパレルブランドとのコラボレーションなども注目を集めている。“日常の中の小さな幸福感”をテーマにした作品は、SNSでも多くの女性ファンに支持されています。









■商品開発の背景

【「お風呂時間を夢のようなひとときへ」】

新生活や環境の変化が多い春は、ストレスや不安を感じやすい季節。「汗かきエステ気分 夢見桜」は、桜のやさしい香りでリラックス気分を演出し、セルフケアの時間をサポートします。忙しい日々の中でも自分を見つめ直し、心を落ち着かせる“夢のようなひととき”を過ごしていただきたいという想いから誕生しました。









■商品概要

商品名 ： 汗かきエステ気分 夢見桜

発売日 ： 2026年12月1日

内容量 ： 500g

価格 ： オープン価格(参考小売価格：609円・税込)

販売数量 ： 3万個(数量限定)

販売場所 ： 全国のドラッグストア

ブランドサイト： https://soapmax-shop.com/brand/asekaki_esthetic.html?srsltid=AfmBOoq2o_HDquLfXbtVyWEgeID-OutVXsVHnuNR1K2wAsObtpFVXitd









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。





本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/