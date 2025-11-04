抽選で豪華賞品が当たるキャンペーン「宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭」を11月4日からスタート

宅急便を送って抽選で3,900名さまに豪華賞品が当たるキャンペーン「宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭」を11月4日（火）からスタート

さらにヤマト運輸公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンも同時開催、抽選で100名さまに豪華賞品をプレゼント

ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）は、日ごろ宅急便をご利用いただいているお客さまに感謝を込めて「宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭」を、2025年11月4日（火）から2025年12月28日（日）まで実施します。キャンペーン期間中に宅急便を発送いただき、応募いただいたお客さまの中から抽選で3,900名さまに、本キャンペーンでしか手に入らない豪華賞品をプレゼントします。さらに、ヤマト運輸公式Xをフォローし、本キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で100名さまに豪華賞品をプレゼントします。

■ キャンペーン概要

■ ヤマト運輸公式Xのフォロー＆リポストキャンペーン概要

詳しくは「宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭」キャンペーン専用サイトをご確認ください。

URL：https://kuronekoyamato-2025fwcp.com/

【お問い合わせ先】

＜一般の方＞

「宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭」キャンペーン事務局 TEL：0120-925-688

受付期間：2025年11月4日（火）～2026年3月19日（木）

受付時間：10:00～17:00

※ 応募状況、当選確認のお問い合わせは対応いたしかねます。

※ 土･日･祝日・年末年始（2025年12月27日～2026年1月4日）を除く