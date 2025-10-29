ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」
2025年10月29日
ANAあきんど株式会社
株式会社ハブ
ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。
本取り組みの第七弾として、宮古島市（市長：嘉数 登）と連携し、宮古島市の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」を、首都圏エリア、関西エリア、名古屋エリアの対象5店舗で実施します。
■地域の魅力発信プロジェクト「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」概要
期間：2025年11月3日 (月) ～ 2025年11月30日 (日)
実施店舗：
【首都圏エリア】
HUB 羽田空港第2ターミナル店 HUB 日比谷店
HUB 錦糸町店
【大阪エリア】
HUB 梅田東通り店
【名古屋エリア】
HUB MIRAI TOWER店
店内の様子
実施内容：
①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売
宮古島市の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。
メニュー（表面） メニュー（裏面）
（宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）参画事業者・提供メニュー一覧）
② ポスター設置とプロモーション動画放映
宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）実施の店舗においては、宮古島市の魅力を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映をいたします。宮古島フェアメニューとともに、お楽しみください。
【店内掲示ポスター（一部）】
【プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】
※ 画像はイメージです。
■宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）に参画いただいている事業者様（順不同）
SAHIRAスピリッツ製造所 株式会社ティダファクトリ マルキヨ味噌
https://sahirum.com/ https://tida.okinawa.jp/ https://marukiyomiso.jp/
株式会社多良川
https://taragawa.co.jp/
ANA あきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。
以上