ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年10月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ANAあきんど株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ハブ

　

　ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。

　本取り組みの第七弾として、宮古島市（市長：嘉数　登）と連携し、宮古島市の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」を、首都圏エリア、関西エリア、名古屋エリアの対象5店舗で実施します

 

地域の魅力発信プロジェクト「宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）」概要

 

期間：2025年11月3日 (月) ～ 2025年11月30日 (日)

 

実施店舗：

【首都圏エリア】

     HUB 羽田空港第2ターミナル店　 HUB 日比谷店　　　　　　　

     HUB 錦糸町店

【大阪エリア】

     HUB 梅田東通り店

【名古屋エリア】

　 HUB MIRAI TOWER店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

店内の様子

 

実施内容：

①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売

　宮古島市の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



　メニュー（表面）　　　　　　　　　メニュー（裏面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）参画事業者・提供メニュー一覧）

 

 

② ポスター設置とプロモーション動画放映

　 宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）実施の店舗においては、宮古島市の魅力を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映をいたします。宮古島フェアメニューとともに、お楽しみください。

 

【店内掲示ポスター（一部）】

　　　　　　　　　 　



 

【プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】　　　　

 

宮古島フェア（MIYAKO ISLAND FAIR）に参画いただいている事業者様（順不同） 　　


　　SAHIRAスピリッツ製造所　　　　株式会社ティダファクトリ　　　　　　　 マルキヨ味噌 

　　 https://sahirum.com/ 　　　　　　 https://tida.okinawa.jp/ 　　　　 https://marukiyomiso.jp/ 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社多良川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://taragawa.co.jp/

 

　ANA あきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

 

 