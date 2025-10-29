世界の航空用ガソリン市場：高性能航空燃料が支える持続可能な航空時代への進化（CAGR 4.2％成長予測：2023-2031年）
世界の航空用ガソリン市場は、2022年から2031年にかけて130億米ドルから180億米ドルへと拡大し、年平均成長率（CAGR）4.2％で成長すると予測されています。航空用ガソリン、通称「アヴガス（AvGas）」は、主にピストンエンジンを搭載した小型航空機に使用される特殊燃料です。この燃料は、高高度や極端な温度環境でも安定した燃焼を実現するよう設計されており、航空安全とエンジン効率を両立させるための重要な役割を担っています。特に、地域間輸送や航空訓練、農業航空などの分野での需要が市場拡大を支えています。
アヴガスの特性と航空業界における役割
航空ガソリンは、自動車燃料とは異なり、高オクタン価と厳格な純度管理が求められます。アヴガスは通常、100LL（Low Lead）として知られるタイプが主流で、デトネーション（異常燃焼）を防止し、エンジンの寿命を延ばすために鉛添加剤を使用しています。これにより、航空機が高高度や高速で運行する際にも、燃焼効率と安全性を確保することが可能となります。
しかし、環境負荷の低減という観点から、鉛を含まない無鉛型アヴガス（UL AvGas）への移行が進行しています。各国の航空規制当局や燃料メーカーは、代替燃料の研究開発を積極的に推進しており、これが市場の技術革新を促進する重要な要素となっています。
環境規制と無鉛化への移行が市場を牽引
環境意識の高まりとともに、航空燃料分野でも持続可能性への取り組みが加速しています。欧州や北米を中心に、航空機燃料の排出ガス基準や鉛規制が強化され、無鉛航空ガソリンの開発が活発化しています。特に、General Aviation Manufacturers Association（GAMA）やFederal Aviation Administration（FAA）などの機関は、無鉛燃料への移行を支援するための認証プロセスや実証試験を進めています。
近年では、米国のGAMI（General Aviation Modifications, Inc.）によるG100ULなど、環境に優しい無鉛航空燃料が市場導入段階に入っており、これらが新たな成長機会を生み出しています。こうした動きは、今後10年にわたって航空用ガソリン市場の方向性を大きく左右する要因となるでしょう。
地域別市場動向：北米が主導、アジア太平洋地域が急伸
北米は、依然として航空用ガソリン市場の最大シェアを占めています。米国は世界最大の一般航空機保有国であり、民間パイロット訓練や個人航空、ビジネス航空などの需要が旺盛です。特に、テキサス州やフロリダ州などでは、アヴガスの消費量が高く、地域経済における航空活動の重要性が増しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国、インド、日本、オーストラリアを中心に一般航空機の導入が進みつつあります。これらの国々では、地方空港の整備やパイロット訓練施設の拡充が進展しており、今後のアヴガス需要を押し上げる見通しです。特に日本では、地方自治体が観光振興策として小型航空機を活用する動きが見られ、航空燃料供給体制の強化が急務となっています。
欧州でも、航空産業の脱炭素化を背景に、バイオ由来航空ガソリンや合成燃料（e-fuel）の研究が進展しており、持続可能な燃料インフラの構築が市場成長の鍵となっています。
主要企業と技術革新の動向
航空用ガソリン市場では、ExxonMobil、Shell、TotalEnergies、Phillips 66、Chevron Corporationなどの大手エネルギー企業が主導的な役割を果たしています。これらの企業は、高純度精製技術や燃焼安定性向上のための添加剤技術を進化させながら、環境に配慮した製品ポートフォリオを拡大しています。
