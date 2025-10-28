【2031年市場価値346億米ドル・CAGR8.8%】世界の事業所得保険市場の将来性と成長戦略を読み解く
世界の事業所得保険市場は、2022年時点の162.4億米ドルから2031年には346億米ドルへと急成長が見込まれ、年平均成長率（CAGR）は8.8％と予測されています。この市場拡大の背景には、サプライチェーンの複雑化、デジタルインフラへの依存、自然災害増加など、企業が直面するリスクの多様化が挙げられます。事業所得保険は、売上停止や操業停止に伴う収益喪失を補償し、企業の経営継続性を支える重要な金融手段として注目されています。特に近年は、予期せぬ災害や事故による長期停滞に対し、企業が積極的に導入する動きが強まっています。
事業所得保険の定義と役割：収益源を守るリスクファイナンスの中核
事業所得保険は、企業が店舗損傷、機械故障、火災、盗難など不測の事態で事業を継続できなくなった場合に、収益や固定費の支払いを補填する保険です。また、事業用建造物保険や情報機器保険、損害保険を組み合わせることで、企業のオペレーション全体を保護する役割を担います。従業員給与・家賃・融資返済など、固定費の負担軽減に貢献し、経営破綻リスクを大幅に低減する点が評価されています。ビジネス継続計画（BCP）の重要性が高まる中、事業所得保険は企業リスク管理の中心ツールとして位置づけられています。
市場成長の主要ドライバー：不可抗力リスクの増大とデジタル化の急進
市場拡大を牽引する要因として、自然災害や大規模火災、洪水、サイバー攻撃、インフラ障害といった不可抗力リスクの増加が挙げられます。気候変動に伴う災害頻度上昇により、多くの企業が事業停止の危険に備える必要性を痛感しています。また、デジタル化の加速と共に、情報機器・ネットワーク・ソフトウェア障害による業務停止リスクも顕在化しています。さらに、グローバル経済連携の深化により、サプライチェーン障害が一企業に大きく影響するケースも増加。こうした状況が、包括的な補償を提供する事業所得保険の導入拡大につながっています。
注目される技術革新：AI・データ分析が引き上げる保険精度
近年、保険市場ではAIやIoT、ビッグデータ解析の活用が進んでいます。これにより、リスク評価の精度向上、損害査定の迅速化、保険契約プロセスの効率化が可能となり、市場競争力を大幅に引き上げています。IoTデバイスで機器稼働状況をリアルタイム監視し、設備故障や火災発生リスクを早期検知する企業も増加。テレマティクスやクラウド技術を組み合わせた保険サービスは、企業ニーズに応じた柔軟なプラン提供を可能にしています。このデジタルシフトが、保険会社に新たな顧客獲得機会を創出していることは明らかです。
市場課題：複雑な保険請求手続きと補償基準の認識ギャップ
一方、市場には課題も存在します。多くの企業は事業所得保険の補償範囲や適用条件を十分に理解しておらず、保険請求時のトラブルが発生することがあります。特に多国籍企業では、国ごとの保険規制や保険制度が異なるため、コンプライアンス遵守が複雑化し、補償手続きが遅れる場合もあります。また、デジタルリスクに関連した新種損害の補償制定が遅れている地域もあり、市場の均質化にはまだ課題が残っています。しかし、その課題解決を巡る制度改革は、今後市場拡大の追い風となる可能性があります。
地域別分析：北米・欧州が優勢、アジア太平洋が新たな成長拠点に
地域別分析：北米・欧州が優勢、アジア太平洋が新たな成長拠点に