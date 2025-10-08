健康マスター検定協会主催 第22回健康セミナー『女性特有の健康問題や不安を解消する45 分』 10月23日開催（無料）
女性が長い人生を健やかに楽しむには、自分の身体について正しく知ることが大切なポイントです。女性ホルモンの働きや変動、関係する病気や不調への対処法について学ぶことで、仕事と生活を調和させることが可能になります。
・ホルモンはどこでつくられているの？
・生理中の「痛み」「辛さ」「独特のストレスとは」
・骨盤底筋と自律神経と浮き指（骨盤筋のゆるみ）
・腹式呼吸と骨盤底筋の意外な関係
日常でもできる簡単な実技も加えながら、皆さまの未来に役立つお話を語っていただきます。
男性の方も是非ご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331247&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331247&id=bodyimage2】
【主催】 健康マスター検定協会＜（社）日本健康生活推進協会＞
【開催日時】 2025 年10 月23 日（木）12 時～12 時50 分（予定）
【開催形式】 zoom によるオンライン
【概 要】
・講演テーマ；「女性特有の健康問題や不安を解消する45 分」
・講師；南方 和美氏（健康運動指導士、健康マスター推進リーダー、JHCA 公認パーソナルトレーナー、各企業や行政・医療機関にて運動プログラムの作成）
【参加費】無料
本セミナーの参加は、以下のzoom URLよりお願いします。
https://us06web.zoom.us/j/84795799409
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
・ホルモンはどこでつくられているの？
・生理中の「痛み」「辛さ」「独特のストレスとは」
・骨盤底筋と自律神経と浮き指（骨盤筋のゆるみ）
・腹式呼吸と骨盤底筋の意外な関係
日常でもできる簡単な実技も加えながら、皆さまの未来に役立つお話を語っていただきます。
男性の方も是非ご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331247&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331247&id=bodyimage2】
【主催】 健康マスター検定協会＜（社）日本健康生活推進協会＞
【開催日時】 2025 年10 月23 日（木）12 時～12 時50 分（予定）
【開催形式】 zoom によるオンライン
【概 要】
・講演テーマ；「女性特有の健康問題や不安を解消する45 分」
・講師；南方 和美氏（健康運動指導士、健康マスター推進リーダー、JHCA 公認パーソナルトレーナー、各企業や行政・医療機関にて運動プログラムの作成）
【参加費】無料
本セミナーの参加は、以下のzoom URLよりお願いします。
https://us06web.zoom.us/j/84795799409
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
プレスリリース詳細へ