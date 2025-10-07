ルワンダ、スマート教育プロジェクトの完了とDigiTruckの稼働開始を祝う

ルワンダ・キガリ、2025年10月6日/PRNewswire/ -- ファーウェイとルワンダ教育省は10月3日、スマート教育プロジェクトの第1フェーズの完了と、キガリのカガラマ高校におけるHuawei TECH4ALL DigiTruckプロジェクトの稼働開始を発表しました。



Students, teachers, and officials at the launch event



この2つのプロジェクトは、教育分野のデジタル変革と、ルワンダ国民のデジタルスキル向上に向けたルワンダのコミットメントを象徴するものです。

「本日の共同祝賀会は単なる式典ではありません。ルワンダが包括的でテクノロジー主導の教育に揺るぎないコミットメントを表明するものです。これらの取り組みは、国際協力を強化し、デジタルエクイティを促進し、持続可能な国家開発を推進します。」ルワンダのジョセフ・ンセンギマナ（Joseph Nsengimana）教育大臣は次のように述べています。

スマート教育プロジェクトは、1,500校を高速インターネットに接続し、2つの最先端データセンターを展開し、全国規模のデジタル教育と学習を支援するための専用教育ネットワークの基盤を築きました。

ルワンダのビジョン2050と国家変革戦略に沿って、このプロジェクトは、ルワンダが世界的に競争力のある知識基盤型経済への移行を支援するために設計されています。 近い将来、このプロジェクトのメリットは拡大され、情報格差の解消がさらに進み、最先端技術によって教師と生徒が引き続き支援を受けられるようになります。

この画期的な出来事は、キガリだけでなく遠隔地の農村地域に住むルワンダ全土の約150万人の学生が、質の高い教育リソースに平等にアクセスできるようになることを意味します。

「キガリの学生は、ルシジの仲間と遠隔的に知識を共有できるようになりました。」 「デジタルインクルージョンの真の効果は、距離を縮め、障壁を打ち破り、すべての子どもたちに大きな夢を抱く機会を与えることです」と、ファーウェイ・テクノロジーズ・ルワンダのマネージングディレクター、ジン・ジチン（Jin Jiqing）氏は述べています。

スマート教育プロジェクトに加え、ファーウェイとルワンダ政府のICTイノベーション省および教育省は、DigiTruckプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトは、学校に通っていない若者、少女、そして農民を中心に、恵まれない地域に無料でカスタマイズされたデジタルスキル研修を提供するものです。ノートパソコン、インターネットアクセス、デジタル学習機器を備えたDigiTruckは、太陽光発電で稼働する移動式の教室で、遠隔地のコミュニティまで走行可能です。専門のトレーナーが常駐し、インターネットアクセスや電源がない地域でも研修を提供します。

「DigiTruckのような取り組みは、単なる技術の象徴ではありません。機会、エンパワーメント、そしてルワンダの知識主導型経済の未来への入り口なのです」と、ルワンダICT・イノベーション省事務次官のエラステ・ルラングワ（ Eraste Rurangwa）氏は述べています。 100万人の国民にデジタルスキルを訓練するというNST2の目標に沿って、DigiTruckはルワンダ全30地区を巡回し、3年間で5,000人のルワンダ国民に訓練を提供することを目指しています。

これまでに、Huawei TECH4ALL DigiTruckは、7カ国で17,000人以上の人々に、デバイスやオフィスソフトウェアの使用、オンラインでの求人応募、オンラインビジネスの立ち上げ、コーディングやロボティクスなどのデジタルスキルの訓練を提供してきました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com