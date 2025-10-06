こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年ドンキのハロウィントレンド予測！今年は「オシャレ×SNS映え」で楽しむハロウィンを提案
～人気海外ドラマのコスチュームやワインポイントアイテムなど多数展開～
株式会社ドン・キホーテは、2025年のハロウィンシーズンに向け全国のドン・キホーテ系列店舗 (一部店舗を除く) にて、ハロウィン関連商品の販売を順次開始いたしました。
■移り変わるハロウィンの楽しみ方
今年のハロウィンは、従来の“街やテーマパークで楽しむ”スタイルから、“より手軽でオシャレに盛って楽しむ”スタイルへシフトしていることが特徴といえます。ドン・キホーテのハロウィン商品も同様に、定番コスチュームやキャラクターアイテムに加え、今年はより生活シーンに溶け込みやすい商品が新登場しました。SNS撮影やパーティーシーンに特化した小物アイテムやキッズ向け商品も豊富に取り揃え、今まで以上に幅広い層のお客様一人ひとりに合ったハロウィンの楽しみ方を提案していきます。
■今年のハロウィントレンドは「ファッション性」と「SNS映え」
近年、家族や友人と少人数で集まり自宅や身近なスペースでハロウィンを楽しむスタイルが定着する一方で、SNSに写真や動画を投稿・シェアして楽しむことが主な目的となるケースが増加しています。こうした背景から、今年は「スタイリッシュなコスプレ」と「SNS映えする小物アイテム」がトレンドになると予測しています。
スタイル良く見えるディティールのコスプレ衣装をはじめ、ネット配信されている韓国発の人気海外ドラマの公式コスチュームや人気キャラクターの新作コスチュームなど多数展開しています。
・ ノワールポリスガール 4,399円(税込)
人気ポリスのホワイトシャツデザインをスタイル良く見えるディティールで。
・プリズンマスター 5,499円(税込)
動画配信・モデル・俳優・コスプレイヤーなどで人気のスタンミさんをモデル起用したファッショナブルなコスチューム。
・ ハロウィンスペシャルオーナメントセット 1,979円(税込)
１セットでパーティーデコレーションのコーデがボリューミーにできる人気のシリーズからホラーテイストの新商品が登場！
・オーナメントセット 1,759円(税込)
スペシャルオーナメントセットと組み合わせてよりハロウィン感がゴージャスにUPするようフリンジカーテンやLEDライト・ガーランドを１セットに！配信や動画の背景としてもおすすめです！
・ Red Light Green Light Girl/Young- Hee Doll
・Cheol Su S2 Deluxe Adult
各8,799円(税込)
Netflixの人気ドラマ「イカゲーム」新作の公式コスチュームが登場！ドラマを見てハロウィンも盛り上がろう♪
・サンリオキャラクターズ ゆきんこ天使ミニケープ 3,849円(税込)
すそを握ると天使の羽が動く♡
株式会社サンリオのキャラクターミニケープ。
・サンリオキャラクターズ 着ぐるみ 5,499円(税込)
昨年大人気のドンキ限定着ぐるみがトレンドのパンクロリータデザインになって登場！
・ディズニービッグパーカーコスチューム 3,299円(税込) ©Disney
簡単にディズニーキャラになれちゃう！男女兼用のビッグシルエットで着やすい！
おうちパーティーやおでかけにも便利なポケット付き。
■小物アイテムは“動く＋小顔効果”で SNSシェアを楽しむ
動く仕掛けが施された可愛いケープや小顔効果が狙えるデザインのカチューシャなど、写真や動画で「盛れる」工夫が詰まった小物アイテムも多数取り揃えています。こうした小物は、自宅でのパーティーや学校・職場でのちょっとした仮装にも取り入れやすく、SNS投稿を目的としたワンポイントコーディネートにもオススメです。
・ぴこぴこケープ 3,299円(税込)
お友達と揃えて楽しもう！動画映えする動くケープでお友達たちと思い出を撮ろう！
・ドン・キホーテオリジナル ハロウィンカチューシャ 各769円(税込)
今年も大人気の均一カチューシャシリーズの新作が登場！
小顔効果が狙えるように顔周りにリボンやパールの飾りがついています。耳中はレースでファッションにもあわせやすい！
さらに今年は、お子さま連れのファミリー層に向けてキッズやジュニア向けのコスチュームのバリエーションも充実！家族全員でハロウィンを楽しめるよう、親子でお揃いのデザインや、パーティー用にすぐ使えるセット商品も登場します。
・ヴァンパイアキャット（80～150cm）
・ブラックポリス 各2,199円(税込)
人気のモチーフをかわいくアレンジ。キッズからジュニアまでサイズ展開でプチプラなコスチュームとなっている。
今年のドン・キホーテのハロウィンは、「オシャレ」「手軽」「SNS映え」の3要素をキーワードに、世代を問わず楽しめる多彩な商品を展開します。街中はもちろん、自宅や学校、オフィス、SNS上など、様々なシーンで楽しめるアイテムを取り揃え、新しいハロウィンの過ごし方を提供していきます。
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
