SuperX、グローバルAI戦略の加速とシリコンバレーとの連携深化を目指し、米国子会社を設立





シリコンバレーを拠点とする新会社「SuperX AI Technology USA」が、共同研究開発、統合ソリューション設計、米国市場開拓のハブとして、主要技術パートナーとの連携を強化

シンガポール、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）「以下、「当社」または「SuperX」」は本日、2025年9月18日に全額出資の米国子会社「SuperX AI Technology USA」を設立したことを発表しました。新会社はネバダ州で法人登記され、本社をカリフォルニア州シリコンバレーに置きます。この戦略的な地理的位置により、当社は世界をリードする技術エコシステムの中心に身を置くことになります。米国子会社は2025年第4四半期に事業を開始する予定です。

米国子会社の設立は、SuperXのグローバル展開戦略における重要な一歩であり、グローバルな技術パートナーネットワークを構築する取り組みの中核をなすものです。シリコンバレーオフィスは北米における共同イノベーションのハブとして機能し、SuperXが米国のパートナーと、フルスタックAIソリューションの共同研究開発や統合設計において、より緊密に連携することを可能にします。この米国での事業展開は、当社のアジアにおける既存の事業を補完し、次世代AIソリューションを開発・展開するための強力かつ相互連携したグローバルな枠組みを構築します。

米国子会社の主な戦略目標は以下の通りです。

- 統合ソリューション設計による共同イノベーションの推進： フルスタックAIインフラの統合設計センターを設立します。この米国ハブは、AIサーバー、液体冷却システム、高圧直流（HVDC）電源ソリューション、ネットワークファブリックなど、様々な重要コンポーネントに関するパートナーとの共同エンジニアリングを促進し、それらがソフトウェアや管理プラットフォームと協調して最適化されることで、統一ソリューションとして最高のパフォーマンスと効率を提供することを確実にします。

- グローバルパートナーエコシステムの拡大： シリコンバレーという立地を活用し、新たな戦略的アライアンスを特定・育成し、SuperXのハードウェア、ソフトウェア、チャネルパートナーからなるグローバルネットワークを拡大します。

- 資本市場との連携強化： 投資家向け広報（IR）活動を強化し、米国における当社の認知度とエンゲージメントを高めます。

この戦略的な動きは、グローバルな研究開発とパートナーシップの拠点を構築するという当社のコミットメントを明確に示すものです。シリコンバレーのエコシステムに深く

